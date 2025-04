Back Market et iFixit : la tech au défi de l’économie circulaire

Le 16 avril 2025, iFixit, entreprise militante de la réparation en libre accès, et Back Market, plateforme pionnière du reconditionné, ont officialisé un partenariat stratégique centré sur la durabilité des appareils électroniques. Ensemble, ils entendent favoriser une consommation plus responsable, en réponse à l’urgence climatique et aux attentes citoyennes.

Unir réparation et consommation : un virage vers la durabilité numérique

Au cœur de cette initiative se trouve une ambition claire : prolonger la durée de vie des smartphones en simplifiant l’acte de réparation. Désormais, les clients de Back Market ont un accès direct aux kits iFixit (outils, pièces détachées, tutoriels) au moment même de l’achat ou de la possession d’un appareil reconditionné.

Cet accompagnement vise à instaurer une culture de la réparabilité, en phase avec les principes de l’économie circulaire. Il ne s’agit plus simplement de réparer, mais de rendre ce geste systémique, simple et accessible, dès l’achat. « Nous voulons que la réparation devienne un réflexe, intégré dès le début de la chaîne de consommation », indique iFixit dans son communiqué du 16 avril 2025.

Une réponse à un enjeu environnemental majeur

Les chiffres sont sans appel. Selon les données d’iFixit, 68 % des émissions de CO₂ liées à un smartphone sont évitables si l’appareil est conservé dix ans au lieu de deux. Appliqué à l’échelle mondiale, ce simple changement de comportement permettrait d’éviter plus de 21 millions de tonnes de CO₂ chaque année.

Back Market précise que ses ventes ont déjà permis d’économiser 1,6 milliard de kg de CO₂, avec plus de 30 millions d’appareils reconditionnés revendus dans 17 pays. Cette stratégie d’allongement de la durée de vie répond directement à l’un des piliers de la RSE : la réduction de l’empreinte environnementale des activités économiques.

Des attentes sociétales claires et une adhésion massive

En France, une étude OpinionWay commandée par Back Market et publiée le 17 avril 2025 indique que 94 % des Français sont prêts à conserver leur téléphone plus longtemps, à condition que la réparabilité soit assurée, et les mises à jour logicielles garanties.

Autre signal fort : selon une enquête relayée par L’Usine Digitale, plus de trois Français sur quatre ont déjà fait réparer au moins un appareil électronique. Cela démontre que le geste réparateur n’est pas marginal mais bien en voie de généralisation, notamment dans une optique de consommation plus raisonnée.

Le rôle des entreprises dans la transformation de la consommation

En rejoignant officiellement la Repair Association aux États-Unis, et en soutenant la campagne Right to Repair Europe, Back Market et iFixit affirment leur volonté d’intégrer les enjeux RSE dans leurs modèles économiques.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale visant à :

Promouvoir le droit à la réparation pour tous ;

pour tous ; Réduire le gaspillage électronique , première source de déchets dans le monde ;

, première source de déchets dans le monde ; Encourager une économie circulaire inclusive, où chaque acteur — consommateur, fabricant, plateforme, législateur — a un rôle à jouer.

Vers une consommation durable, inclusive et transparente

La force de ce partenariat réside dans sa cohérence éthique : il ne propose pas seulement une alternative au neuf, mais une refondation complète du parcours consommateur, pensée autour de la durabilité, de l’empowerment citoyen et de la sobriété technologique.

Cette démarche inspire au-delà du secteur technologique. Elle esquisse un modèle de consommation compatible avec les limites planétaires et les droits des générations futures. En faisant de la réparation un acte aussi simple qu’un achat, iFixit et Back Market construisent une passerelle tangible entre RSE et pratiques quotidiennes.