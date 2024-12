Autoréparation d’électroménager : SOS Accessoire fait deux acquisitions majeures

Le leader français de l’autoréparation d’électroménager, SOS Accessoire, poursuit son ascension en réalisant deux acquisitions stratégiques : le groupe IRIS et Dragon. Avec un chiffre d’affaires consolidé de 120 millions d’euros et près de 300 collaborateurs, le nouveau groupe, désormais baptisé Ecoparts, s’impose comme l’un des acteurs européens majeurs de la réparation et de la durabilité des appareils électroménagers.

Une stratégie de croissance externe ambitieuse

SOS Accessoire a marqué une étape décisive en rachetant le groupe IRIS, composé de SDS (numéro 2 français) et de Vedelec (leader belge). Ces deux entreprises sont spécialisées dans la distribution de pièces détachées pour appareils électroménagers auprès des professionnels. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 62 millions d’euros en 2023, leur intégration au sein de SOS Accessoire permet de constituer un groupe d’envergure européenne.

Cette acquisition s’inscrit dans une logique de complémentarité entre l’expertise BtoC de SOS Accessoire et celle BtoB du groupe IRIS, couvrant ainsi un spectre élargi de besoins sur les marchés français, allemand et du Benelux. Selon Olivier de Montlivault, président de SOS Accessoire, cette opération offre « une opportunité exceptionnelle de partager des savoir-faire et d’élargir les perspectives sur le marché européen ».

La transaction, financée à hauteur de 50 millions d’euros par des partenaires financiers stratégiques tels que SWEN Capital Partners et LCL Aquitaine, reflète l’engagement du groupe envers une économie circulaire. Prolonger la durée de vie des appareils électroménagers tout en réduisant les émissions de CO2 reste au cœur de cette démarche.

Une double acquisition pour accélérer le développement durable

En parallèle de l’acquisition du groupe IRIS, SOS Accessoire a repris Dragon, le deuxième acteur français de la vente en ligne de pièces détachées destinées aux consommateurs particuliers. Très présent sur des plateformes comme Amazon et ManoMano, Dragon vient renforcer la stratégie omnicanale du groupe.

Avec ces deux acquisitions, SOS Accessoire consolide sa mission de promouvoir la réparation des appareils électroménagers, participant activement à la transition vers une économie plus durable. Fort d’une croissance organique moyenne de 40% sur 15 ans et d’un classement dans le Top 100 des entreprises européennes en forte croissance, le groupe confirme son ambition de devenir un leader incontournable en Europe.

Les investisseurs, dont Starquest et Amundi Private Equity, saluent cette transformation stratégique qui allie rentabilité et responsabilité. SOS Accessoire incarne ainsi un modèle d’innovation au service d’une économie circulaire, mêlant croissance financière et impact positif sur l’environnement.