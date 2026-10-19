Comment Chance.co transforme la crise Parcoursup en opportunité d’impact

Le 11 juillet 2026, 126 652 candidats étaient sans proposition d’admission après la phase principale de Parcoursup. Pour répondre à cette crise, Chance.co, une entreprise de l’économie sociale et solidaire dirigée par Muhammad Yunus, propose une initiative inédite : offrir 12 000 parcours d’orientation gratuits grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et de l’engagement de son collectif de 20 000 professionnels.

Crise de l’orientation : un défi pour l’Économie Sociale et Solidaire

Le rapport de Parcoursup 2026 met en lumière une défaillance majeure du système. Près de 127 000 jeunes n’ont pas pu accéder à une formation supérieure après la phase principale. Bien que la phase complémentaire ait aidé certains, des milliers restent sans solution. Ludovic de Gromard, cofondateur et CEO de Chance.co, affirme : « Nous ne pouvons ignorer ceux qui restent sans réponse après Parcoursup. Notre mission d’entreprise sociale est de les accompagner vers le marché du travail. »

Pour répondre à cette situation, Chance.co propose 12 000 parcours gratuits, touchant environ un jeune sur dix parmi ceux sans solution, montrant ainsi la capacité d’une entreprise ESS à réagir face à une urgence sociale.

Chance.co : un modèle d’impact social

Sous la présidence de Muhammad Yunus depuis 2015, Chance.co est ancrée dans une vision humaniste de l’économie. Le statut ESS de l’entreprise impose une gouvernance stricte, avec une lucrativité limitée et un réinvestissement des bénéfices dans sa mission sociale.

Initialement centrée sur l’accompagnement des adultes, Chance.co a aidé plus de 50 000 personnes depuis 2016. L’extension aux jeunes post-Parcoursup est un tournant stratégique, maintenant la gratuité des services pour les bénéficiaires et démontrant sa capacité à s’adapter à de nouveaux publics.

Le Collectif de 20 000 professionnels

Le Collectif Chance, composé de 20 000 volontaires, inclut managers, entrepreneurs et experts sectoriels qui mettent leur réseau au service des jeunes en quête d’orientation. Ce modèle de gouvernance collaborative vise à faciliter leur insertion professionnelle grâce à des mises en relation ciblées. Le Collectif intervient également pour concrétiser les projets professionnels des jeunes en les connectant à des opportunités concrètes comme des entretiens ou des stages, complétant ainsi l’orientation numérique par un accompagnement humain.

Le programme First Chance propose 10 heures d’orientation en ligne avec des agents IA développés par Chance.co, qui analysent les profils et proposent des parcours adaptés. Cette approche permet de personnaliser l’accompagnement tout en le rendant accessible à un grand nombre. Proposer 12 000 parcours gratuits est un investissement significatif, mais essentiel pour garantir que les jeunes les plus vulnérables puissent accéder à ces services, indépendamment de leurs ressources financières et réseaux personnels.

Les candidatures pour le programme sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des 12 000 places. Parallèlement, Chance.co invite les professionnels à rejoindre le Collectif pour renforcer l’impact, offrant ainsi une opportunité concrète d’engagement dans les stratégies RSE et les Objectifs de Développement Durable.