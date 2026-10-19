Le canon avant du destroyer Santísima Trinidad exposé au musée des Malouines d’Ensenada

Un canon qui a tiré les premiers mots de la guerre des Malouines repose désormais à Ensenada. Son histoire mêle attentat, naufrage et bataille judiciaire. Une pièce chargée de mémoire qui mérite qu’on s’y attarde.

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Clément Prat
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Le canon avant du destroyer Santísima Trinidad exposé au musée des Malouines d'Ensenada
Source : Infocielo | RSE Magazine

Le canon de proue de l’ARA Santísima Trinidad a rejoint les collections du Museo Héroes de Malvinas, à Ensenada. Cette pièce provient de l’un des navires centraux de la brève reprise des îles Malouines par l’Argentine, en 1982, explique Infocielo.

La remise a eu lieu le vendredi 16 octobre 2026, à 17h00. Elle couronne des démarches menées par les vétérans de guerre qui gèrent le musée, en lien avec la municipalité d’Ensenada. Dans un communiqué, l’établissement a annoncé que la pièce « Il reposera pour toujours. » dans ses installations, « pour que les générations futures puissent connaître, se souvenir et honorer cette histoire ».

Un navire construit à Ensenada, premier à toucher terre aux Malouines

Le Santísima Trinidad a été mis à l’eau le 9 novembre 1974 à l’Astillero Río Santiago, dans cette même ville d’Ensenada. Il reste le seul destroyer de type 42 au monde construit en dehors de la Grande-Bretagne. Son nom reprend celui du brigantin commandé par l’amiral Guillermo Brown en 1815.

Sa construction n’a pas été sans accroc : un attentat de l’organisation Montoneros l’avait partiellement coulé dans les années 1970, retardant les travaux d’environ un an.

Le navire a appareillé le 28 mars 1982 avec le reste de la Flotte de mer. Dans la nuit du 1er avril, dans le cadre de l’Opération Rosario, il a été le premier bâtiment à arriver aux Malouines et à y débarquer des troupes argentines : à 21h18, le premier groupe de canots transportant des commandos amphibies s’est détaché de sa coque.

Navire amiral de la Force opérationnelle 40 durant le conflit, il abritait à son bord le commandant de la Force opérationnelle amphibie, son état-major et le commandant du Théâtre d’opérations Malouines. Ses équipements radio ont transmis les premiers messages exigeant la reddition des autorités britanniques.

Après la guerre, l’embargo imposé par le Royaume-Uni sur les pièces détachées a pesé lourdement sur son entretien, le navire ayant été construit avec des matériaux britanniques. Il a fini par servir de réservoir de pièces pour son navire jumeau, l’ARA Hércules, avant d’effectuer son dernier voyage en 1989.

En janvier 2013, la rupture d’une vanne de six pouces a provoqué son naufrage partiel dans le bassin de la Base navale de Puerto Belgrano. Il y est resté immergé près de trois ans, jusqu’à son renflouement en décembre 2015.

Son sort a ensuite été tranché devant la justice. En 2020, un décret du président d’alors, Alberto Fernández, l’avait déclaré hors d’usage et autorisait la Marine à s’en défaire. Un an plus tard, un juge fédéral a suspendu son démantèlement en le qualifiant de bien historique, une décision confirmée par la Chambre fédérale de Bahía Blanca, qui a maintenu la suspension préventive de sa mise aux enchères. Parmi les pistes envisagées pour la suite figurait la donation de pièces détachées à des associations de vétérans.

Le Museo Héroes de Malvinas occupe un hangar de la Force aéronavale, dans le Fuerte Barragán, classé Monument historique national. La municipalité d’Ensenada avait cédé ce terrain en 2004 à l’association de vétérans Soberanía y Memoria 1806-1982. Le canon du Santísima Trinidad y rejoint désormais une collection consacrée à un conflit resté marquant dans l’histoire argentine récente, et à des chantiers navals d’Ensenada.

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