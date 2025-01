Vie privée : Apple accepte de payer pour clore une bataille judiciaire

La confidentialité des données personnelles est-elle vraiment au cœur des priorités des géants de la tech ? Un récent règlement judiciaire fait trembler les certitudes. Derrière cette affaire, un assistant vocal qui aurait écouté bien plus qu’il n’aurait dû…

Apple : une bataille judiciaire qui dure depuis plus de cinq ans

Apple, souvent présenté comme le champion de la confidentialité numérique, a été entraîné dans une procédure collective qui remonte à 2019. En cause ? L’assistant vocal Siri, intégré à des millions d’appareils comme l’iPhone. Selon les plaignants, Siri aurait été activé accidentellement, enregistrant ainsi des conversations privées. Ces enregistrements auraient ensuite été transmis à des tiers, une accusation lourde pour une entreprise revendiquant son attachement au respect de la vie privée. Si Apple « continue de nier tout acte répréhensible », cette bataille judiciaire révèle une faille dans un système que beaucoup considéraient infaillible.

Pour mettre fin à cette saga, Apple a accepté de verser 95 millions de dollars. Une somme qui, bien que colossale pour la plupart des entreprises, reste négligeable pour un groupe dont la capitalisation boursière dépasse les milliers de milliards. Cette indemnisation sera répartie entre les consommateurs américains concernés. Mais cet accord va au-delà du simple paiement : Apple devra également prouver qu’elle a supprimé les données litigieuses et clarifier les options de stockage proposées aux utilisateurs de Siri.

Siri, Alexa et consorts : quand les assistants vocaux envahissent nos vies

Cette affaire n’est pas un cas isolé. L’ascension des assistants vocaux comme Siri ou Alexa a entraîné une collecte massive de données personnelles, souvent mal comprise par les utilisateurs. En 2023, Amazon a été confronté à des accusations similaires concernant son assistant Alexa et ses appareils connectés. Avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, notamment avec ChatGPT, ces technologies deviennent de plus en plus puissantes, mais aussi plus intrusives.

Apple a construit une grande partie de sa notoriété sur la protection des données. Pourtant, cette affaire vient écorner cette image, soulevant une question cruciale : les engagements affichés par ces entreprises sont-ils sincères ou relèvent-ils d’une stratégie marketing ? Si le règlement de ce litige apporte une réponse financière, il n’apaise pas pour autant les inquiétudes des consommateurs.

