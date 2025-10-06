Antarctique : la découverte qui fait trembler les scientifiques du monde entier

L’antarctique, ce vaste continent de glace tout au sud du globe, se retrouve sous les feux de la rampe des chercheurs en raison de son rôle important sur le climat mondial. Des études récentes montrent que cette région, souvent vue comme isolée, influence bien plus que son environnement immédiat.

La complexité de l’antarctique et ses répercussions climatiques

Étudier l’antarctique représente un sacré défi pour les scientifiques à cause des phénomènes variés qui s’y produisent. Ces événements donnent des effets qui dépassent largement la banquise. En 2019, par exemple, un brusque réchauffement dans la région a participé aux méga-incendies en Australie, prouvant que ce qui se passe ici peut toucher d’autres parties du globe.

De nouvelles observations laissent penser que l’effet de l’Antarctique sur notre climat serait plus fort que ce que l’on imaginait, notamment à cause des canyons sous-marins qui influencent les échanges d’eau. La fonte des glaces de mer, par exemple, ne modifie pas directement le niveau de la mer, mais remplace la glace, qui renvoie la lumière, par de l’eau sombre qui absorbe davantage la chaleur. De plus, la banquise fonctionne comme une barrière, empêchant la calotte glaciaire de se jeter dans l’océan et de faire grimper le niveau marin.

Évolution de la glace de mer et températures inhabituelles

En septembre 2025, la superficie maximale de la glace de mer entourant l’antarctique a atteint le troisième record le plus faible jamais enregistré, avec 17,81 millions de km². Les années 2024 et 2023 avaient déjà affiché des niveaux comparables, tendance observée depuis près de 50 ans grâce aux satellites.

Parallèlement, les températures sur le continent se montrent anormalement élevées, dépassant les moyennes saisonnières de plus de 25 °C depuis un mois. Ce phénomène renforce les inquiétudes concernant le réchauffement global.

Études scientifiques et rôle thermique de l’océan

Une équipe rattachée à l’Union européenne des géosciences (EGU) a établi le lien entre la banquise antarctique, la couverture nuageuse et le réchauffement global. L’océan Austral, quant à lui, absorbe plus de 90 % de la chaleur supplémentaire générée par le réchauffement. Entre 70 % et 85 % de la chaleur emmagasinée depuis 1870 se trouve dans ces eaux, ce qui contribue à ralentir temporairement la hausse des températures atmosphériques tout en favorisant l’élévation du niveau de la mer et l’intensification des cyclones tropicaux.

Les modèles climatiques actuels pourraient sous-estimer ces phénomènes, car ils s’appuient sur des périodes d’observation trop courtes. Les prévisions pour 2100 anticipent une absorption thermique supérieure à la moyenne actuelle, avec une rétroaction nuageuse qui risque de renforcer ces effets.

Conséquences à venir et nécessité de passer à l’action

Un océan Austral plus frais, semblable à celui d’avant l’ère industrielle, associé à une banquise plus étendue, rend le système climatique encore plus sensible aux changements actuels. La fonte continue laisse entrevoir une possible augmentation des chutes de neige en Antarctique, puisque l’air humide se rapprocherait davantage des côtes.

Les chercheurs avertissent qu’un réchauffement plus marqué nous attend si l’on ne réduit pas les émissions mondiales de gaz à effet de serre, affectant la régulation climatique de l’Antarctique. Ils insistent sur l’urgence d’une mobilisation rapide pour freiner la hausse des températures, limiter les vagues de chaleur, prévenir les inondations, protéger les écosystèmes menacés par l’augmentation des températures de l’océan et retarder l’élévation du niveau marin.