Amazon France : quel bilan en termes de RSE ?

Alors que l’année touche à sa fin, Amazon communique sur ses différentes réalisations au service de la société française depuis son implantation dans l’Hexagone il y a plus de 20 ans.

Amazon : un impact économique et social important

En cette fin d’année 2024, Amazon France s’est fendu d’un communiqué pour mettre en valeur ses différentes initiatives RSE dans le pays. Amazon a investi massivement dans ses infrastructures françaises, avec plus de 24 milliards d’euros depuis 2010, dont 4 milliards rien qu’en 2023. Ces investissements visent à soutenir la croissance des TPE et PME locales, à créer des emplois de qualité et à contribuer à l’économie française. En 2024, plus de 24 000 salariés en CDI étaient employés par Amazon en France, répartis sur plus de 35 sites à travers le pays. Ces emplois sont soutenus par des milliers d’autres dans des secteurs annexes comme la logistique et les services aux entreprises.

La contribution fiscale d’Amazon en France est également significative. En 2023, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros, avec des prélèvements obligatoires de plus de 2 milliards d’euros. Ces chiffres positionnent Amazon parmi les 50 entreprises les plus contributives fiscalement, soulignant l’impact direct de son activité sur le financement des services publics et du système social français.

Des initiatives en faveur de l’innovation et de l’environnement

En parallèle de son engagement économique, Amazon s’investit dans le développement de l’innovation technologique, notamment avec Amazon Web Services (AWS). L’entreprise a annoncé en 2024 un plan d’investissement de 1,2 milliard d’euros, visant à étendre ses capacités cloud en région parisienne pour soutenir la croissance de l’intelligence artificielle (IA) en France. Ce plan inclut également des initiatives pour aider les startups françaises, comme le programme AWS Generative AI Accelerator, qui a permis à plusieurs jeunes entreprises de se développer grâce à des technologies d’IA.

Sur le plan environnemental, Amazon s’est fixé des objectifs ambitieux. La société a atteint 100% de consommation électrique issue de sources renouvelables dès 2023 et a investi massivement dans la décarbonation de sa chaîne logistique. En France, plus de 30 millions de colis ont été livrés via des véhicules électriques, et l’entreprise prévoit d’investir 250 millions d’euros pour poursuivre cette transition verte.

