Le secteur textile face à ses risques : l’Alliance du Commerce publie sa cartographie ESG

L’Alliance du Commerce publie une cartographie inédite des risques socio-environnementaux touchant le textile, le linge de maison et la chaussure. Un document qui se veut à la fois un instrument de pilotage stratégique et un signal fort envoyé à un secteur en pleine mutation sous la pression des exigences réglementaires et des attentes croissantes des consommateurs.

La cartographie des risques, un élément indispensable dans le cadre du devoir de vigilance

Le 21 octobre 2025, l’Alliance du Commerce a présenté une nouvelle cartographie des risques socio-environnementaux destinée au secteur du textile, du linge de maison et de la chaussure (TLC). Fruit d’une collaboration avec le cabinet I Care by BearingPoint, cette étude fournit aux entreprises un panorama complet des menaces auxquelles elles sont exposées et des leviers d’action à leur disposition pour y répondre. Pour l’organisation, qui représente les grands magasins, les enseignes d’habillement et de chaussures, il s’agit d’un pas décisif vers une approche plus structurée de la durabilité dans une industrie encore marquée par la complexité de ses chaînes d’approvisionnement.

Selon l’Alliance du Commerce, 60% des entreprises textiles estiment que les risques liés au changement climatique représentent désormais une menace majeure pour leurs chaînes logistiques. La cartographie vise précisément à leur offrir une vision claire et hiérarchisée de ces risques, tout en proposant des solutions concrètes pour anticiper les crises et renforcer la résilience. Yohann Petiot, le directeur général de l’Alliance du Commerce, souligne que « cette cartographie est une avancée majeure pour notre secteur. Elle illustre notre engagement à fournir à nos adhérents des outils concrets et opérationnels pour intégrer les enjeux de durabilité dans leur stratégie ». Il rappelle également que cette initiative s’inscrit dans le cadre du devoir de vigilance, une réglementation qui renforce la responsabilité et la transparence des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur.

L’Alliance du Commerce prône un renforcement de la traçabilité et une diversification des sources d’approvisionnement

Le document publié par l’Alliance du Commerce s’appuie sur une méthodologie rigoureuse élaborée par I Care by BearingPoint. Il s’agit moins d’un simple état des lieux que d’un outil dynamique, destiné à être mis à jour et enrichi au fil du temps. Trois livrables sont proposés aux entreprises du secteur : un guide méthodologique expliquant comment identifier, évaluer et prioriser les risques ; une analyse approfondie consacrée au coton ; et un fichier Excel interactif permettant d’adapter l’évaluation aux spécificités de chaque acteur. Ces livrables sont accessibles aux adhérents et constituent, selon Cindy David, senior manager chez I Care by BearingPoint, « un accélérateur de résilience pour les entreprises du secteur », leur permettant « d’identifier plus rapidement les risques engendrés par les enjeux de durabilité et de disposer d’une liste de plans d’actions potentiels pour les limiter ».

La cartographie se distingue aussi par son approche matière. Elle consacre un chapitre au coton, qui représente près de 50% des fibres textiles mondiales et dont la production concentre une grande partie des risques environnementaux et sociaux. Le document évoque les menaces liées au stress hydrique, aux sécheresses et aux inondations, mais aussi au travail forcé et au travail des enfants, toujours présents dans certaines zones de production. L’étude cite par exemple l’Inde, où les vagues de chaleur pourraient dépasser 35 °C pendant plus de 60 jours par an d’ici 2050, accentuant les tensions sur les ressources en eau et sur les communautés agricoles. Face à ces risques, l’Alliance du Commerce recommande des actions ciblées, comme le renforcement de la traçabilité, la diversification des sources d’approvisionnement et l’accompagnement des fournisseurs vers des pratiques plus durables.

La cartographie des risques est impulsée par une complexification de la réglementation

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la RSE est devenue incontournable pour les acteurs du textile. D’après les données de l’ADEME, le secteur textile représente entre 8 et 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et génère chaque année plus de 800.000 tonnes de textiles, linge et chaussures mis sur le marché en France. Derrière ces chiffres, la filière TLC incarne une chaîne d’approvisionnement mondiale d’une grande complexité, souvent éclatée entre plusieurs continents, où les sous-traitants jouent un rôle essentiel. La multiplication des réglementations européennes — du devoir de vigilance à la future directive sur le textile durable — pousse les entreprises à adopter une approche plus proactive de la durabilité et à renforcer leur contrôle sur l’ensemble du cycle de vie des produits.

Pour les enseignes adhérentes de l’Alliance du Commerce, cette cartographie représente un levier concret pour articuler stratégie, conformité et transformation durable. Elle permet d’intégrer la gestion des risques au cœur de la stratégie RSE, de mieux anticiper les évolutions réglementaires et d’adapter les pratiques d’achat. En centralisant les données environnementales et sociales, elle favorise également un dialogue plus transparent avec les consommateurs, qui exigent de plus en plus de visibilité sur la provenance et l’impact de leurs vêtements.

Le secteur, longtemps critiqué pour sa dépendance au modèle de la fast fashion, amorce une transition vers un modèle plus responsable. L’Alliance du Commerce prévoit d’étendre prochainement son travail à d’autres matières stratégiques comme le cuir et le polyester, afin de couvrir l’ensemble des enjeux liés aux principales fibres utilisées par la filière. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur, déjà engagée par les fédérations européennes du textile et de l’habillement, mobilisées pour réduire l’impact environnemental de la mode.