Alerte santé : ces lentilles que vous mangez contiennent des doses choquantes de pesticides !

Actuellement, un rappel concerne les consommateurs de lentilles beluga, un aliment apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Ce rappel vise précisément les lentilles noires beluga de la marque Videlys, venues du Canada. La raison de cette alerte ? Les niveaux de pesticides dépassent les seuils autorisés, une situation qui demande à être surveillée de près.

Détails sur le produit et son identification

Les lentilles beluga en question sont vendues sous la marque Videlys et proviennent du Canada. Elles se présentent en sachets de 500 g et se reconnaissent grâce au code GTIN 3344290381591 (3 344 290 381 591). Le numéro de lot concerné est 081274, avec une date limite de consommation fixée au 31 mars 2026. Ces produits ont été commercialisés entre le 28 janvier 2025 et le 3 novembre 2025 dans les enseignes Carrefour ainsi que dans plusieurs magasins indépendants.

Il est important que chacun puisse identifier précisément ces lots pour éviter tout risque pour sa santé. Les informations mentionnées permettent de vérifier en toute simplicité si un achat récent fait partie de ce rappel.

Raison du rappel et conseils aux consommateurs

Le rappel a été lancé après la découverte d’un « dépassement des limites maximales réglementaires de pesticides », selon le site RappelConso. Une telle infraction aux normes sanitaires peut avoir des conséquences sur la santé publique, c’est pourquoi les consignes données par les autorités doivent être respectées à la lettre.

Si vous possédez ces lentilles, il faut arrêter de les consommer immédiatement. Vous pouvez soit retourner le produit dans le magasin où vous l’avez acheté pour obtenir un remboursement, soit le détruire vous-même. Dans tous les cas, il est recommandé d’agir sans tarder pour éviter tout désagrément.

Infos pratiques pour les consommateurs

Pour simplifier la démarche, un numéro de téléphone est mis à votre disposition : 03 28 49 65 32. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si vous souhaitez effectuer un retour, vous pouvez contacter ce service avant le 3 janvier 2026.

Sachez également que ce rappel ne concerne pas uniquement les lentilles Videlys. En effet, les lentilles d’une autre marque, Tersol, font aussi l’objet d’un rappel pour des taux de pesticides trop élevés. C’est pourquoi il est bon de rester attentif aux informations relatives aux rappels alimentaires.