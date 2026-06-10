Aircalin rejoint le label « Féminisons » et mise sur la mixité dans l’aviation

La compagnie aérienne Aircalin vient de rejoindre le label « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial ». À travers cette adhésion, la compagnie internationale de la Nouvelle-Calédonie entend favoriser une meilleure représentation des femmes dans un secteur encore marqué par d’importants déséquilibres, notamment dans les métiers techniques et opérationnels.

Aircalin veut faire évoluer la place des femmes dans les métiers de l’aérien

Le 4 juin 2026, à l’occasion de la cinquième édition des Rencontres « Féminisons » organisée au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, Aircalin a officiellement rejoint le label porté par Aérométiers. Cette initiative intervient dans un contexte où les entreprises du secteur aéronautique et aérien sont confrontées à des défis majeurs de recrutement, de renouvellement des compétences et de transformation des métiers.

Pour cette compagnie qui joue un rôle essentiel dans la continuité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, l’enjeu dépasse la seule question de l’égalité professionnelle. Il s’agit également de contribuer au développement local, à l’orientation des jeunes générations et à l’attractivité des carrières scientifiques et techniques.

En adhérant au label « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial », Aircalin rejoint une démarche lancée dès 2009 par Aérométiers afin d’accroître la mixité dans les secteurs de l’aéronautique, de l’aérien et des activités aéroportuaires. Selon Aérométiers, les entreprises signataires s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle, à partager leurs bonnes pratiques et à participer à des actions de sensibilisation destinées aux jeunes publics.

Cette adhésion s’inscrit dans une réflexion plus large sur les stéréotypes qui continuent d’influencer l’orientation professionnelle. Malgré les évolutions observées ces dernières années, les fonctions de pilotage, de maintenance ou d’ingénierie demeurent encore largement masculines dans l’ensemble de la filière aéronautique.

« Les métiers de l’aérien offrent des carrières passionnantes, exigeantes et profondément humaines. Chez Aircalin, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de mieux valoriser cette diversité de parcours pour faire évoluer les stéréotypes encore trop présents dans le secteur », a déclaré Isabelle Coupey, secrétaire générale d’Aircalin, lors de l’événement organisé au Bourget, selon le communiqué de la compagnie.

La dirigeante a également souligné la volonté d’exporter les initiatives développées dans le cadre du label vers la Nouvelle-Calédonie afin de permettre aux jeunes du territoire de bénéficier de ces dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement.

Féminisation à Aircalin : des progrès mais encore des écarts

Les données communiquées par Aircalin illustrent à la fois les avancées réalisées et les marges de progression qui subsistent. Les femmes représentent aujourd’hui 54,4% des 570 collaborateurs de la compagnie. Cette majorité féminine constitue un résultat notable dans un univers historiquement dominé par les hommes. Toutefois, la répartition des effectifs reste très contrastée selon les métiers exercés.

L’exemple du pilotage est particulièrement révélateur. Aircalin compte actuellement seulement cinq femmes pilotes sur un effectif total de cinquante-deux pilotes. Autrement dit, moins d’un pilote sur dix est une femme. Cette situation reflète une tendance observée dans l’ensemble du secteur aéronautique, où les professions techniques et opérationnelles demeurent fortement genrées. La compagnie affirme vouloir faire évoluer progressivement ces équilibres à travers ses futurs recrutements. L’arrivée de nouveaux personnels navigants dès juin 2026 s’inscrit notamment dans cette dynamique.

Au-delà du recrutement, Aircalin souhaite mettre davantage en lumière les parcours de ses collaboratrices afin d’offrir aux jeunes femmes des modèles d’identification susceptibles de favoriser leur orientation vers ces professions.

Aircalin mise sur la féminisation des métiers pour soutenir son développement durable

Cette démarche de féminisation s’intègre dans une stratégie de transformation plus globale de l’entreprise. Ces derniers mois, Aircalin a renforcé sa liaison directe entre Paris et Nouméa via Bangkok et poursuit le développement de sa flotte après l’annonce de l’acquisition de deux Airbus A350 fin 2024. Parallèlement à ces investissements opérationnels, la compagnie cherche à renforcer son impact social et territorial.

Dans une perspective RSE, l’enjeu est double. D’une part, attirer de nouveaux talents dans un secteur confronté à des besoins croissants en compétences. D’autre part, favoriser une meilleure diversité des profils afin d’améliorer la représentativité des équipes et d’élargir le vivier de recrutement.

Aircalin entend ainsi accroître sa participation aux actions de sensibilisation menées auprès des collégiens, lycéens et étudiants. Cette orientation rejoint précisément les objectifs poursuivis par les Rencontres « Féminisons », qui réunissent chaque année plusieurs centaines de jeunes filles et des professionnelles du secteur afin de faire découvrir la diversité des carrières aéronautiques. Selon les organisateurs, l’édition 2026 devait accueillir environ 500 jeunes participantes et une centaine de professionnelles.

Aircalin renforce une politique RSE déjà reconnue

L’adhésion au label intervient également dans un contexte où la compagnie cherche à consolider sa stratégie de responsabilité sociétale.

Créée en 1983, Aircalin exploite aujourd’hui une flotte composée de deux Airbus A330neo et de deux Airbus A320neo, renouvelée entre 2019 et 2023. Son réseau dessert notamment Sydney, Brisbane, Auckland, Papeete, Wallis-et-Futuna, Nandi, Port-Vila, Singapour, Bangkok et Paris.

L’entreprise met régulièrement en avant ses engagements en matière de développement durable. En 2024, elle a notamment obtenu un prix d’excellence des Global Brand Awards pour ses initiatives dans ce domaine. Dans cette logique, la question de la mixité apparaît désormais comme un axe complémentaire de sa politique RSE. En favorisant une meilleure représentation des femmes dans les métiers techniques, opérationnels et de pilotage, Aircalin cherche à répondre simultanément à des enjeux d’égalité professionnelle, d’attractivité des métiers et de développement territorial.