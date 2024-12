Achats : pour 64% des dirigeants, l’intégration de critères RSE pénalise leur performance financière à court terme

D’après l’étude « Procurement Trends 2024 » réalisée par Décision Achats et le groupe EPSA, 64% des dirigeants ou responsables d’achats estiment que l’intégration de critères RSE dans les processus Achats pénalise la performance financière de leur entreprise à court terme.

Plus une entreprise est grande, plus les enjeux RSE sont pris en compte

Selon l’étude « Procurement Trends 2024 » réalisée par Décision Achats et le groupe EPSA, les services Achats des entreprises françaises mettent en évidence des avancées prometteuses, mais sont encore freinés par des contraintes financières et organisationnelles. Les fonctions Achats sont de plus en plus sollicitées pour intégrer des critères RSE dans leurs relations avec les fournisseurs. Ainsi, 31% des entreprises ont mis en place des dispositifs d’accompagnement des fournisseurs, concentrant leurs efforts principalement sur le scope 3 des émissions de gaz à effet de serre. Ces initiatives, bien que significatives, se heurtent à des obstacles, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui manquent de temps et de ressources dédiées. Malgré cela, au total, 62% des entreprises interrogées affirment avoir déjà entrepris des démarches RSE.

Sans surprise, les entreprises globalisées, qui sont souvent les plus grandes sociétés, se déclarent plus impactées par les considérations RSE dans leur quotidien. Cela démontre que, même s’il est compliqué d’aborder le sujet RSE sur de multiples pays et avec de nombreux fournisseurs, les grandes entreprises ont saisi les enjeux de durabilité et ont, plus que les autres, intégré cette dimension dans les objectifs de leurs Directions Achats. Il en va de même pour les entreprises cotées en Bourse : 82% de ces dernières se déclarent totalement ou partiellement impactées par la dimension RSE. Ce chiffre descend à 74% pour celles non-cotées, bien qu’on enregistre 7 points de plus pour celles qui se déclarent fortement impactées. Dans la globalité, les relations avec les investisseurs et le cours de l’action influencent grandement les actions des entreprises présentes en Bourse. Ne pas agir sur un sujet aussi important que la RSE pourrait être préjudiciable pour leur image et leur valorisation boursière.

Seule 1 entreprise sur 5 a mis en place une évaluation à 360° de ses fournisseurs

Interrogés au sujet de la digitalisation du processus d’évaluation des fournisseurs, la plupart des entreprises (51%) ont répondu être toujours en phase de transition vers une digitalisation complète. Cela signifie que certaines étapes de l’évaluation des fournisseurs ont été automatisées ou numérisées mais pas toutes. Une part non négligeable (27%) d’entreprises n’a pas du tout digitalisé son processus d’évaluation. Seul un pourcentage restreint (22%) d’entreprises a complètement digitalisé le processus.

L’étude fait également apparaître que tous les secteurs ne progressent pas à la même vitesse. Si les secteurs du Transport et du Tourisme sont fortement poussés par des impératifs réglementaires comme la CSRD, d’autres comme la Santé ou les Services affichent une maturité moindre face à ces enjeux. Par ailleurs, 64% des décisionnaires estiment que l’intégration de critères RSE dans les processus Achats pénalise leur performance financière à court terme. Pourtant, à long terme, cette transition pourrait apporter des bénéfices durables, notamment en renforçant la résilience face aux risques réglementaires et en capitalisant sur la fidélité des clients.

Enfin, une évaluation à 360° des fournisseurs, qui inclut des critères tels que la recyclabilité et la circularité, reste encore marginale, seuls 20% des entreprises étant engagées dans cette pratique. Les petites entreprises, plus flexibles, montrent une adoption plus rapide, tandis que les grands groupes peinent à instaurer des relations collaboratives avec leurs fournisseurs.