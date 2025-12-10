Votre voiture attire les fientes d’oiseaux ? Ce n’est pas un hasard — et l’explication surprend

C’est le cauchemar de nombreux automobilistes : les fientes d’oiseaux. Impossible d’y échapper ? Pas si sûr. Une étude menée aux États-Unis, rapportée par Slate et Gizmodo, montre que les oiseaux ne visent pas les voitures au hasard. En croisant les témoignages d’un millier d’automobilistes américains et des recherches en ornithologie, les chercheur·es lèvent le voile sur ce mystère et prouvent que ce n’est pas seulement de la malchance.

Couleurs, vision d’oiseau et voitures

Le choix des cibles par les oiseaux s’explique en grande partie par leur vision : ils ont un cône supplémentaire dans l’œil, qui leur permet de détecter les rayons ultraviolets. Résultat, certaines couleurs de carrosserie leur sautent plus aux yeux. D’après les observations, les voitures rouges, noires et marron se font plus souvent « viser », tandis que les véhicules blancs et gris sont plutôt épargnés.

Les marques ne sont pas épargnées non plus. Dans le classement des véhicules les plus souvent tachés, arrivent en tête les pick-up Ram, suivis de Jeep, Chevrolet, Nissan, et Dodge. Fait intéressant : Lexus n’apparaît pas dans le top 10, même si les conducteurs de cette marque, tout comme ceux de Tesla et Dodge, se disent souvent plus paranoïaques à ce sujet.

Où se garer pour éviter les fientes

Le lieu de stationnement compte beaucoup. Les voitures garées sous des arbres, des fils électriques ou des panneaux de signalisation sont en première ligne. Ces structures offrent aux oiseaux sécurité et visibilité, et deviennent des perchoirs parfaits pour des nuées de pigeons. Plus de la moitié des automobilistes interrogés se plaignent d’ailleurs que leur place de parking ne les protège pas des déjections, un phénomène particulièrement marqué en ville.

L’étude montre aussi que c’est une vraie contrainte quotidienne pour les conducteurs américains. Une majorité, soit 57 %, avoue payer régulièrement pour faire nettoyer les résidus acides des fientes. 39 % vont au lavage plusieurs fois par mois, ce qui représente des dépenses annuelles moyennes de 427 €. Ce poids financier change aussi les habitudes : 38 % des motards disent préférer se garer plus loin pour éviter le guano.

Ce que ça change pour les conducteurs au quotidien

L’impact environnemental des fientes d’oiseaux sur les voitures est un sujet de préoccupation croissant pour les automobilistes. 58 % des automobilistes rapportent que ces attaques surviennent plusieurs fois par jour, et 6 % ont déjà annulé ou reporté des trajets pour nettoyer leur véhicule. 10 % ressentent une vraie frustration face aux dégâts, tandis que 14 % disent avoir été directement touchés eux-mêmes.

La science indique que ce n’est pas qu’une question de malchance : c’est une sorte de guerre de position où les volatiles prennent l’avantage. Savoir que certaines couleurs et certains lieux attirent davantage les oiseaux permet aux conducteurs d’anticiper et de limiter les dégâts des fientes.