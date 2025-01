Voici la seule capitale sans McDonald’s ni Starbucks dans le monde

Dans un monde où les fast-foods semblent être partout, Montpelier, la capitale du Vermont, fait figure d’ovni. Pas un seul McDonald’s ou Starbucks à l’horizon ! Cette singularité en fait l’exception parmi les capitales des États américains et montre bien son choix de soutenir les commerces locaux. Mais pourquoi ce choix et qu’est-ce que ça change pour ceux qui y vivent ou qui visitent ?

Montpelier, une ville vraiment pas comme les autres

Montpelier (États-Unis) ne se contente pas d’être la seule capitale sans McDo ou Starbucks ; elle a aussi dit non à Burger King et Walmart. Derrière cette absence, il y a une volonté affichée de privilégier les petits commerces locaux plutôt que de céder aux géants multinationaux. Sur le site de la ville, on peut lire que Montpelier aime faire « les choses un peu différemment » et que « local est un mode de vie ». C’est clair : ici, on tient à préserver son identité et à booster l’économie locale.

En 1995, quand quelqu’un a voulu installer un McDonald’s dans un vieux bâtiment du centre-ville, ça n’a pas plu du tout. Jeff Jacobs, l’homme derrière ce projet, s’est vu opposer une fin de non-recevoir par la ville. Même après avoir tenté sa chance devant la Cour suprême du Vermont, il n’a pas pu faire plier Montpelier qui est restée fidèle à sa ligne pro-locale.

Envie d’un Big Mac ? Barre est juste à côté !

Pour ceux qui rêvent quand même d’un menu McDo ou d’un latte chez Starbucks, pas de panique ! La ville voisine de Barre (à 6,4 km seulement soit environ 12 minutes en voiture par les routes US-2 et US-302) a tout ce qu’il faut. Là-bas, on trouve McDonald’s et Starbucks mais aussi Burger King, Subway, Pizza Hut et KFC. Par contre, si vous cherchez un Taco Bell, direction St. Johnsbury, à 64 km de Montpelier.

Cette proximité permet aux habitants comme aux touristes de profiter des grandes chaînes sans trahir l’engagement local si cher à Montpelier. Un bon compromis entre accès aux marques internationales et soutien des commerces du coin !

À Montpelier, choisir le local n’est pas qu’une question d’argent ; c’est toute une philosophie communautaire. En misant sur les petites entreprises au lieu des gros noms internationaux, la ville veut garder son caractère unique tout en tissant des liens forts avec ses habitants.

Cette démarche montre combien Montpelier valorise son identité culturelle et économique. Elle pousse aussi chacun à réfléchir sur sa façon de consommer et sur le rôle des grandes chaînes dans nos communautés locales.

Montpelier est donc un bel exemple d’une communauté ayant choisi une autre voie dans notre monde globalisé. En résistant aux sirènes des McDonald’s ou Starbucks, elle rappelle que chaque petit choix peut dessiner le paysage économique local. Pour ceux qui passent par là ou y habitent déjà : c’est l’occasion parfaite pour découvrir et soutenir ce qui rend cette capitale si spéciale — ses commerces locaux dynamiques et sa communauté engagée !

