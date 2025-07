Vente d’alcool aux mineurs : les distributeurs ignorent la loi

Les grandes enseignes françaises sont de plus en plus nombreuses à afficher des engagements RSE ambitieux. Un décalage manifeste entre les chartes éthiques affichées et la réalité des pratiques se dévoile dans l’accessibilité de l’alcool aux mineurs. Une enquête d’Addictions France, interroge les fondements de la responsabilité sociétale dans le secteur de la distribution qui semble faire fi de la loi de manière systémique.