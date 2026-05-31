Vanguard : cette base sous-marine de 45 m² à 20 m de profondeur accueillera des visiteurs pendant une semaine

Le 27 mai 2026 marque un tournant pour l’exploration des océans. DEEP, une entreprise américaine spécialisée dans l’exploration océanique, présente son nouveau prototype appelé Vanguard. Dévoilé à Miami, ce module sous-marin ne se contente pas d’observer : c’est une vraie habitation sous la surface, pensée pour des équipes de chercheurs. Cette base pourrait changer la manière dont on mène des recherches marines, en offrant une présence continue et immersive sous l’eau.

Un habitat sous-marin qui change la donne

Pensé pour accueillir quatre personnes pendant une semaine, Vanguard s’étire sur environ 45 m², rapporte le magazine Science et Vie. L’intérieur est aménagé pour les besoins des chercheurs : une zone de repos, un centre de plongée intégré et du matériel technique avancé pour réaliser des expériences sans remonter à la surface. Le prototype est posé à 20 m de profondeur, avec une pression intérieure adaptée à celle de l’eau environnante, ce qui évite les risques de décompression.

La coque est en acier, et l’habitat est classé selon les normes sous-marines par un organisme spécialisé, garantissant résistance et sécurité. L’installation est solidement ancrée au fond marin et reliée à une bouée en surface. Cette bouée fournit l’air, l’eau, l’énergie, évacue les déchets et maintient une connexion internet via un générateur. Grâce à cette logistique éprouvée, les chercheurs disposent d’un laboratoire habitable où ils peuvent cumuler plusieurs heures d’observation quotidienne, bien au-delà de ce que permet la plongée classique.

Un labo vivant pour la science

Avec Vanguard, DEEP permet aux scientifiques de vivre au contact direct des écosystèmes étudiés. Le projet vise des missions pointues : restauration des récifs coralliens, observation d’écosystèmes fragiles, recensement de la biodiversité marine, étude du climat et fouilles archéologiques sous-marines. L’organisation repose sur une rotation d’équipes, les scientifiques, parfois appelés « aquanautes », chaque équipe restant immergée pendant une semaine.

Le projet a aussi une dimension formation : l’ambiance isolée et confinée de Vanguard sert d’entraînement pour de futurs astronautes, puisqu’elle simule des conditions proches de celles rencontrées lors de missions spatiales de longue durée. L’idée est que l’océan puisse devenir, à sa manière, un terrain d’entraînement aussi riche que l’espace.

Ce qui vient après : l’avenir des habitats sous-marins

Vanguard n’est que le premier pas d’un réseau d’habitats sous-marins imaginé par DEEP. Pour 2027, la société annonce un projet encore plus ambitieux, Sentinel : un habitat conçu pour opérer jusqu’à 200 mètres de profondeur, capable d’accueillir entre 8 et 50 personnes et doté d’une autonomie partielle grâce à un système multiniveaux. L’objectif à long terme est de créer un « réseau mondial d’habitats sous-marins », permettant à l’humanité de s’établir durablement dans l’océan.