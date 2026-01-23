Un vestige tectonique caché sous la Californie relance la peur d’un séisme majeur

Une découverte récente change la donne sur ce qu’on croyait savoir de la côte nord de la Californie. Des chercheurs ont mis au jour un ancien fragment de plaque tectonique, nommé Pioneer fragment, enfoui sous les eaux au large du comté de Humboldt, rapporte le magazine Science et Vie. Appuyée par l’analyse de microséismes, cette trouvaille redéfinit la lecture des processus sismiques et pourrait avoir des implications majeures sur la gestion du risque autour des failles de San Andreas et de Cascadia.

Une découverte sous-marine

Le fragment découvert est un vestige de l’ancienne plaque Farallon et se situe à la Mendocino Triple Junction, un point stratégique où convergent trois plaques majeures : la plaque Pacifique, la plaque nord-américaine et la plaque Gorda. La plaque Gorda, souvent considérée comme une extension de la plaque Juan de Fuca, se subducte sous la plaque nord-américaine.

Les mouvements opposés de ces plaques génèrent un fort stress sismique. La présence du Pioneer fragment modifie la géométrie de la frontière entre plaques : il agit comme une inclusion rigide, ce qui change la façon dont les forces se répartissent dans la région.

Le Pioneer fragment : ce qui le rend particulier

Le Pioneer fragment perturbe les dynamiques tectoniques locales. Attaché à la plaque Pacifique, il se déplace vers le nord‑ouest, un comportement inattendu pour un fragment issu d’une plaque subduite. Ce déplacement latéral crée une frontière presque horizontale avec la plaque nord‑américaine.

Amanda Thomas, chercheuse à l’Université de Californie à Davis, souligne que cette nouvelle donnée montre une dynamique des plaques tectoniques plus complexe que ce qu’on pensait auparavant. David Shelly, de l’USGS, ajoute que ce fragment augmente la surface de contact entre la plaque Pacifique et la zone de subduction de Cascadia, ce qui pourrait accroître la friction et l’énergie accumulée, augmentant ainsi le potentiel sismique.

Méthode et effets sismiques

La découverte s’est faite grâce à une analyse fine de la sismicité, en particulier des microséismes et des tremblements de terre à basse fréquence (LFEs). Ces événements, de très faible magnitude, servent d’« imagerie du sous‑sol par vibrations naturelles » et permettent de cartographier précisément la forme des structures profondes.

Un réseau dense de sismomètres haute sensibilité, déployé dans le nord de la Californie, a mis en évidence des anomalies de profondeur dans certains séismes restés jusque‑là inexpliqués, notamment lors du séisme de Cape Mendocino de 1992, d’une magnitude de 7,2.

Repenser les zones à risque

Ces nouvelles informations peuvent bouleverser les modèles actuels de risque sismique, soulignant la menace sismique croissante dans la région. Des zones considérées comme « fenêtrées » (supposément vides après la subduction) pourraient en réalité contenir des fragments résiduels non identifiés. Il faudra réviser les cartographies sismiques pour intégrer ces données.

En conséquence, le potentiel d’un séisme majeur, pouvant toucher jusqu’à la faille de San Andreas, mérite d’être pris au sérieux dans les évaluations et les plans d’action.