L’économie américaine se secoue en ce moment avec une vague de licenciements qui rappelle les périodes difficiles de 2008-2009 et 2020. Le rapport sur l’emploi de mars, attendu le 4 avril, fait déjà tiquer les spécialistes qui redoutent une croissance économique en berne. Cette situation soulève des questions importantes sur la gestion des dépenses publiques et privées, ainsi que sur l’avenir économique à long terme.

Une situation économique incertaine

Les prévisions indiquent que ces suppressions d’emplois pourraient dépasser celles des périodes difficiles de 2008-2009 et 2020. Jesse Rothstein, professeur de politique publique à l’Université de Californie, Berkeley (pour ceux qui suivent, c’est l’une des meilleures universités), explique que « le rapport sur l’emploi de mars semble sûr de montrer des coupures plus importantes que n’importe quel mois en dehors de ces périodes critiques ». Ce constat témoigne de la gravité de la situation.

Dans le secteur privé, l’ambiance est également tendue. Les entreprises, y compris les universités, figent leurs recrutements (ils doivent compter chaque sou) et la réduction des dépenses fédérales a déjà entraîné des suppressions dans la fonction publique, avec même des contrats fédéraux annulés. Le Département du Travail des États-Unis et le Bureau de la gestion du personnel des États-Unis ne sont pas épargnés par ces mesures.

Deux regards sur la gestion économique

Face à tout cela, on discerne deux points de vue bien distincts. D’une part, Jesse Rothstein n’hésite pas à exprimer son inquiétude : « il semble presque inévitable à ce stade que nous nous dirigions vers une récession profonde ». Il ajoute que « des dommages encore plus importants seront causés par la perte de productivité du gouvernement fédéral ».

De l’autre côté, Elon Musk, milliardaire aux multiples activités et conseiller non officiel de la Maison Blanche (rappelons-le, ce n’est pas un poste élu), prône une approche différente. Pour lui, « il nous faut réduire les dépenses pour vivre selon nos moyens », tout en reconnaissant que cela entrainera « nécessairement des difficultés temporaires ». Selon lui, cette rigueur budgétaire mènera à « une prospérité à long terme ». L’idée ici, c’est de repenser l’économie pour essayer de garantir un avenir plus stable.

Des retombées économiques et sociales

Les conséquences de cette vague de licenciements sont multiples et préoccupantes. On s’attend à une baisse nette des dépenses de consommation, ce qui pourrait freiner encore plus l’activité économique. La réduction des budgets fédéraux a déjà permis de constater une diminution sensible du nombre d’employés dans des agences clés telles que le Bureau of Labor Statistics.

Jesse Rothstein s’inquiète notamment du fait que même le Bureau de la gestion du personnel des États-Unis n’ait pas pu encore déterminer précisément combien de travailleurs ont été licenciés.

Cette période agit comme un signal pour repenser les politiques économiques en cours, en essayant de trouver un équilibre entre rigueur budgétaire et soutien à l’économie (afin d’éviter de rester coincés dans une récession prolongée). Les décisions prises aujourd’hui pourraient laisser une marque durable sur l’économie américaine et même à l’échelle mondiale.

Le lecteur est invité à rester attentif à ces évolutions, le rapport sur l’emploi de mars devant être publié dans quelques jours. Ces informations pourraient bien s’avérer déterminantes pour comprendre l’évolution future du marché du travail aux États-Unis et ses répercussions dans le monde entier.