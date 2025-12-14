Tri des déchets : l’erreur que des millions de Français font encore sans le savoir

Publié le 29 novembre 2025, un article du Maine Libre insiste sur la nécessité de bien connaître les nouvelles consignes de tri pour optimiser le recyclage et diminuer les effets sur l’environnement. L’initiative a aussi été largement relayée sur les réseaux sociaux du journal, où une lectrice avait exprimé ses inquiétudes.

Comment appliquer les consignes de tri

Dans les secteurs où la collecte se fait via des bacs ou des bornes d’apport volontaire, il est important que les habitants respectent ces règles.

Les déchets sont envoyés directement au centre de tri où, si les sacs ne s’ouvrent pas, ils peuvent empêcher la séparation des matériaux. Cette alerte vient du Sictomu (syndicat de gestion des déchets dans le Gard), qui explique que les erreurs de tri entraînent le rejet des emballages : ceux-ci ne seront pas recyclés mais incinérés. Il est impératif de saisir ces enjeux pour optimiser le processus de tri.

Collecte alternative et quels matériaux trier

Pour les foyers non desservis par des bacs ou des bornes, la norme reste l’utilisation de sacs jaunes. Dans ces sacs, tous les emballages doivent aussi être déposés en vrac.

La règle d’uniformisation du tri des emballages ménagers s’étend sur tout le territoire français, ce qui facilite le tri de tous les emballages ménagers en plastique quel que soit leur type. Outre les plastiques, les matériaux recyclables comprennent l’ensemble des papiers, les emballages en carton, les briques alimentaires, et les emballages en acier et en aluminium. Ces consignes sont communiquées par Le Mans métropole pour homogénéiser les pratiques et favoriser la hausse du taux de recyclage.

Quelques conseils pour trier efficacement

Le Mans métropole donne aussi quelques recommandations pratiques : pas besoin de laver les emballages, il suffit de bien les vider. Les compacter (les aplatir, les écraser) est un bon réflexe pour gagner de la place.

Concernant la collecte, il est conseillé de sortir le bac de tri seulement une fois qu’il est rempli, afin de rationaliser les rotations de collecte et d’optimiser les opérations de tri.