Transmission, solidarité, éthique : vers une nouvelle vision de l’épargne patrimoniale ?

Et si l’épargne patrimoniale devenait un levier de solidarité et d’éthique ? Réflexion sur une finance plus juste, humaine et accessible à tous.

Auteure : Nathaëlle Dorval

De l’épargne au service du bien commun : rêve naïf ou horizon souhaitable ?

Quand on pense à l’épargne patrimoniale, viennent souvent en tête les mots « optimisation », « transmission », « rentabilité ». Peu y associent des notions comme justice sociale, équité, ou solidarité intergénérationnelle. Et pour cause : historiquement, la gestion de patrimoine a été conçue comme un outil au service des possédants, pas des partageants.

Mais à l’heure où les modèles traditionnels vacillent, où les inégalités s’approfondissent, et où les jeunes générations s’alarment de ne pas hériter d’un monde vivable… il est légitime de se demander : peut-on (ré) inventer une épargne qui ait du sens, au-delà du seul capital ?

Hériter ou transmettre : le patrimoine au prisme des responsabilités nouvelles

Le mot patrimoine, patrimonium, renvoie à une possession héritée. Mais de plus en plus, ce mot est interrogé. Qui hérite ? Et que transmet-on ? Des biens ? Des dettes ? Une planète abîmée ? Des chances inégales dès la naissance ?

Dans un monde fracturé, la notion d’héritage prend une tournure politique. On ne transmet plus seulement des actifs : on lègue une vision du monde. Et c’est ici que l’épargne devient un levier : un moyen de structurer un avenir pour soi, mais aussi avec les autres. Éduquer, anticiper, équilibrer. Redonner du pouvoir d’agir.

De nouveaux visages pour l’épargne responsable

Une mutation s’opère discrètement. Lesépargnants d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. Jeunes actifs, indépendants, familles recomposées, femmes en reconversion ou retraités engagés : tous cherchent à concilier intérêt personnel et impact collectif.

Ils veulent comprendre avant d’agir. Ils veulent savoir ce qu’ils financent. Ils veulent des solutions simples, mais alignées avec leurs valeurs. Et surtout, ils réclament plus de considération et veulent se sentir acteurs. D’après l’IFOP, 79 % des Français pensent qu’il est indispensable de se constituer un capital retraite par soi-même, mais 41 % ne savent pas les démarches à suivre.

La finance patrimoniale à la croisée des chemins

C’est ici que surgissent des initiatives comme Perlib. Une plateforme née d’un constat simple : la gestion de patrimoine ne peut plus être un privilège réservé aux initiés. Elle doit devenir un droit. Et ce droit passe par l’accès, la pédagogie, la transparence.

Elle propose une approche hybride, entre digital et humain, entre technique et accompagnement personnalisé. Le client n’est pas un portefeuille : c’est un projet de vie. L’investissement devient un outil au service de cette trajectoire.

Vers une économie du lien, pas seulement du gain

Il est temps de sortir d’une vision purement comptable de l’épargne. Il est temps de remettre du lien là où il n’y avait que des lignes de chiffres. Et c’est tout l’enjeu de cette nouvelle vision de l’épargne patrimoniale : une vision où le capital ne serait pas l’ennemi de l’éthique, mais son allié potentiel.

Dans cette transformation, la gestion de patrimoine devient un espace de médiation entre intérêts privés et aspirations collectives. Une interface où chacun peut se réapproprier ses ressources, ses décisions, et sa place dans la société.