Tourisme : même au ski la RSE n’est jamais loin

L’hiver approche, et avec lui, l’appel des montagnes se fait entendre. Pourtant, les pratiques évoluent et les attentes des vacanciers changent, dictées par une prise de conscience écologique et des aspirations nouvelles. Une enquête dévoile en ce début de décembre 2024 les tendances des skieurs français pour l’hiver 2024-2025.

Pour les touristes, la RSE doit arriver aux pieds des pistes

Les montagnes françaises restent une destination phare pour les vacanciers d’hiver, avec 95 % des interrogés par Orisha qui assurent les préférer. Mais l’enjeu ne se limite plus à leur attractivité naturelle. Les préoccupations environnementales prennent de plus en plus d’importance. Aujourd’hui, 80 % des skieurs interrogés affirment accorder une importance particulière à l’engagement écologique des stations. Une station qui mise sur des pratiques durables, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, la gestion responsable des ressources en eau et la réduction des déchets, aura donc une longueur d’avance.

Historiquement centrées sur le ski alpin, les stations voient en outre émerger une diversification des activités. En toile de fond, la volonté de réduire l’impact écologique (moins de recours aux remontées mécaniques pour 77 % des vacanciers), mais aussi un désir de varier les plaisirs. « Le ski de piste reste une activité phare pour 74 % des vacanciers, mais des pratiques complémentaires gagnent en popularité : le ski de randonnée (56 %, +4 points) et les balades en raquettes (67 %, +3 points). »

La RSE : un levier de croissance pour le tourisme de la montagne

Si l’attractivité des stations repose encore sur des critères pratiques comme l’accessibilité, les valeurs éthiques prennent une place centrale. Les vacanciers recherchent désormais des solutions à la fois économiques et responsables. « La location, en offrant une alternative à l’achat, contribue directement à la réduction de l’empreinte carbone en favorisant l’utilisation partagée de ressources de qualité, plébiscitée par 34 % des utilisateurs. En ajoutant des options de vêtements et accessoires en location, sollicités par 23 % des répondants, cette approche soutient un modèle d’économie circulaire », explique Orisha

Le secteur du tourisme de la montagne ne peut donc plus faire l’impasse sur des décisions et un marketing qui mettent en avant la RSE et les choix environnementaux. Car les Français sont toujours autant friands de montagne avec environ 25 % qui partira durant l’hiver 2024-2025. « La majorité (85 %) partira durant les vacances d’hiver ou avant, avec 56 % après Noël et 44 % autour de Noël ou plus tôt. Seuls 15 % envisagent de partir après les vacances d’hiver. »