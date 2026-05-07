Inaccessibilité numérique : quatre géants de la distribution française poursuivis en justice

Inaccessibilité numérique : quand les géants du retail français font face à la justice

L’inaccessibilité numérique des services de grande distribution se trouve désormais sous les projecteurs de la justice française. Depuis l’entrée en vigueur de l’European Accessibility Act (EAA) en juin 2025, quatre mastodontes du secteur – Auchan, Carrefour, Leclerc et Picard – font l’objet de poursuites judiciaires inédites. Cette première européenne dans le secteur privé cristallise parfaitement les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans leur transformation numérique inclusive.

L’affaire révèle un enjeu majeur : l’accès aux services essentiels du quotidien pour les 12 millions de Français concernés par l’accessibilité numérique. Parmi eux, deux millions de personnes en situation de handicap visuel se trouvent de facto exclues des circuits de distribution en ligne, faute d’interfaces adaptées.

Une mobilisation associative sans précédent contre l’exclusion digitale

L’initiative émane de deux associations spécialisées : ApiDV (Accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels) et Droit Pluriel, qui défend l’accès à la justice des personnes en situation de handicap. Soutenues par le collectif de juristes Intérêt à Agir, elles ont choisi de s’attaquer frontalement à ce qu’elles considèrent comme une discrimination systémique.

« Pour les personnes aveugles, qui ne peuvent pas faire leurs courses seules dans un magasin, Internet représentait une opportunité d’être autonome, sous réserve que les sites soient accessibles« , explique Pierre Marragou, président d’ApiDV. Or, seuls 3 % des sites marchands respectent actuellement les standards d’accessibilité, un chiffre qui révèle l’ampleur du défi.

Cette statistique alarmante prend une dimension particulière lorsque l’on sait que le numérique constitue désormais une voie d’autonomie essentielle. « Quand on ne peut pas faire ses courses seul dans le supermarché, un site internet accessible le permet. Mais quand le site n’est pas accessible, c’est une perte d’autonomie« , souligne Pierre Marragou dans ses déclarations à l’AFP.

L’European Accessibility Act : un cadre contraignant pour l’inclusion numérique

L’entrée en vigueur de la directive européenne en juin 2025 marque un tournant décisif. Cette réglementation impose désormais aux entreprises de l’Union européenne de rendre leurs services numériques accessibles à tous, sous peine de sanctions financières. Les sites internet, applications mobiles et services de commande en ligne entrent pleinement dans le périmètre d’application.

Un site accessible doit permettre à une personne non-voyante de naviguer notamment avec les touches du clavier et une commande vocale. Ces spécifications techniques, loin d’être anecdotiques, conditionnent l’accès aux services essentiels de la vie quotidienne pour des millions d’Européens.

« L’objectif est clair : garantir à toutes et à tous l’accès aux services numériques essentiels de la vie quotidienne, condition indispensable au respect de la vie privée et à l’autonomie des personnes« , affirment les associations dans leur communication. Cette approche s’inscrit parfaitement dans une démarche RSE globale, où l’inclusion devient un impératif business autant qu’éthique.

Une procédure judiciaire inédite qui fait jurisprudence

La stratégie juridique déployée s’appuie sur des assignations en référé devant les tribunaux compétents des sièges sociaux de chaque enseigne. Après des mises en demeure restées sans effet en juillet dernier, les associations ont franchi le cap judiciaire face à ce qu’elles qualifient d' »indifférence des entreprises quant au respect de la loi ».

L’audience concernant Auchan, qui s’est tenue le 3 mars 2026 à Lille, constitue un test décisif. La décision, attendue le 14 avril 2026, pourrait créer un précédent majeur dans l’application de la directive européenne. Erwann Robbe, juriste du collectif Intérêt à Agir, souligne que ces procédures comptent « parmi les premières actions en justice de ce type engagées en Europe dans le secteur privé« .

D’autres audiences suivront : celle concernant E. Leclerc est programmée pour le 5 mai 2026 à Créteil, après plusieurs reports depuis le début de l’année. Cette multiplication des procédures témoigne d’une volonté de systématiser l’approche judiciaire face aux manquements constatés.

Au-delà de la conformité : repenser l’expérience client inclusive

Les enjeux dépassent largement la simple conformité réglementaire. L’accessibilité numérique s’impose progressivement comme un facteur différenciant dans l’expérience client, particulièrement dans un secteur aussi concurrentiel que la grande distribution.

Erwann Robbe illustre cette exigence par une métaphore parlante : « Si on demande à un constructeur de faire un escalier et qu’il s’arrête à la septième marche, [son bâtiment] n’est pas du tout accessible. » Cette approche binaire de l’accessibilité rejette les demi-mesures, même quand certaines entreprises revendiquent « des conformités à 70 %.

Pour les dirigeants et responsables RSE, cette affaire soulève des questions fondamentales : comment intégrer l’accessibilité numérique dès la conception des services digitaux ? Quels investissements prévoir pour une mise en conformité durable ? Comment transformer cette contrainte en avantage concurrentiel ? Quel accompagnement proposer aux équipes techniques et marketing ? Autant d’interrogations qui nécessitent une réflexion stratégique approfondie.

Vers une transformation structurelle du commerce en ligne

Cette mobilisation judiciaire s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du commerce électronique. L’inaccessibilité numérique ne peut plus être considérée comme un aspect périphérique des stratégies digitales, mais bien comme un enjeu central de responsabilité sociale.

L’impact sur les pratiques managériales sera probablement durable. Les directions générales devront désormais intégrer l’accessibilité dans leurs feuilles de route digitales, au même titre que la cybersécurité ou l’optimisation des performances. Cette évolution nécessitera des formations spécifiques, des audits réguliers et une refonte potentielle des processus de développement.

L’affaire pourrait également catalyser l’émergence de nouvelles solutions technologiques. Les référentiels d’accessibilité existants offrent déjà un cadre technique précis, mais leur mise en œuvre opérationnelle demeure complexe pour de nombreuses organisations.

Cette première européenne dans le retail français marque probablement le début d’une série d’actions similaires à travers l’Europe. Les entreprises qui anticipent cette évolution réglementaire et sociétale prendront une longueur d’avance significative sur leurs concurrents. L’inclusion numérique, loin d’être une contrainte, pourrait ainsi devenir un levier de différenciation et de fidélisation client décisif pour l’avenir du commerce en ligne.