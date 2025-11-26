G7 lance un parcours client inédit pour les personnes en situation de handicap

Pionnier de la mobilité inclusive, G7 déploie un dispositif inédit permettant aux personnes en situation de handicap de personnaliser entièrement leur expérience de transport. Annoncée le 24 novembre 2025, cette innovation marque une nouvelle étape dans l’engagement RSE du premier réseau de taxis en France, déjà référence sur l’accessibilité.

G7 et handicap : une nouvelle étape dans la mobilité inclusive

G7 officialise le lancement de son premier parcours client personnalisé dédié aux personnes en situation de handicap. À travers ce nouveau dispositif numérique, G7 entend répondre avec précision aux besoins spécifiques de ses passagers handicapés, tout en consolidant sa position de leader dans la mobilité accessible en France.

Depuis plus de vingt ans, G7 structure son offre autour des enjeux d’accessibilité. Pourtant, avec ce nouveau parcours client dédié aux personnes en situation de handicap, G7 franchit un cap technologique et organisationnel inédit. Désormais, chaque client concerné peut indiquer ses besoins précis directement dans son profil utilisateur. Ainsi, grâce à cette personnalisation, G7 peut affecter automatiquement un véhicule et un chauffeur spécialement adaptés aux contraintes liées au handicap, qu’il soit visible ou invisible. Selon l’entreprise, cette évolution permet de réduire l’incertitude, d’éviter les erreurs de prise en charge et d’augmenter la fluidité du service.

Dans le détail, ce nouveau parcours client permet d’intégrer plusieurs paramètres essentiels liés au handicap. Il peut s’agir, par exemple, de la nécessité d’un fauteuil roulant non pliable, d’un plancher bas, d’un temps d’installation prolongé ou encore de besoins sensoriels spécifiques. Grâce à ces informations renseignées en amont, l’algorithme de G7 sélectionne automatiquement un chauffeur formé et un véhicule compatible. G7 confirme dans son communiqué que « toutes les personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou invisible, peuvent désormais indiquer leurs besoins spécifiques dans leur profil client ». Une avancée technologique majeure, selon l’entreprise, qui place l’usager au cœur de l’expérience.

G7 Access, socle historique du dispositif handicap

Si ce nouveau parcours client marque une rupture dans l’expérience numérique, il s’appuie sur une base solide : le service G7 Access. Créé dès 2004, G7 Access constitue l’un des premiers dispositifs structurés de taxis adaptés aux personnes handicapées en France. Depuis cette date, G7 n’a cessé d’investir dans des équipements spécifiques, tant pour les véhicules que pour les chauffeurs. Aujourd’hui, la flotte dédiée compte plus de 600 véhicules Rampe adaptés au transport de fauteuils roulants non pliables. À cela s’ajoutent plus de 2.000 véhicules dits « plancher bas », destinés aux personnes transférables.

Cette offre repose aussi sur un important volet humain. Les chauffeurs G7 Access bénéficient d’une formation spécifique à la prise en charge des personnes handicapées. Cette formation est assurée par des professionnels de l’hôpital de Garches, référence nationale en matière de rééducation fonctionnelle. L’objectif est clair : garantir sécurité, confort et dignité aux passagers handicapés. Grâce à ces investissements constants, G7 s’est imposé au fil des années comme un acteur central de la mobilité inclusive, en particulier en zone urbaine dense.

Avec le nouveau parcours client personnalisé, G7 ne se contente plus de proposer un véhicule adapté. L’entreprise anticipe désormais les contraintes avant même la course. Cette évolution renforce la cohérence globale de son offre handicap et limite les situations de stress souvent rencontrées par les passagers lors des réservations classiques.

G7, inclusion et politique publique du handicap

L’initiative de G7 s’inscrit dans un contexte national de renforcement des politiques publiques en faveur du handicap. En mars 2025, le Comité interministériel du handicap a acté de nouvelles orientations visant à améliorer l’accessibilité, l’autonomie et l’inclusion des personnes handicapées. Selon les documents officiels publiés par le gouvernement, ces priorités concernent notamment la mobilité, le logement et l’accès aux services essentiels. Dans ce cadre, la mobilité apparaît comme l’un des leviers majeurs de l’égalité des chances.

Ainsi, même si G7 agit en tant qu’acteur privé, son nouveau parcours client vient prolonger les efforts institutionnels. Le secteur du transport reste en effet l’un des points noirs de l’accessibilité en France, malgré des avancées réglementaires importantes. De nombreuses personnes en situation de handicap rencontrent encore des difficultés quotidiennes pour se déplacer librement, que ce soit pour se rendre au travail, à un rendez-vous médical ou dans un lieu de loisirs. L’apport de G7 prend ici une dimension stratégique, car il agit sur un besoin concret, immédiat et structurant pour l’inclusion.

Par ailleurs, en s’adressant aussi aux handicaps invisibles, G7 élargit significativement le champ de l’accessibilité. Cette reconnaissance des handicaps non apparents marque un tournant culturel. Longtemps, les politiques de mobilité se sont concentrées presque exclusivement sur les handicaps moteurs visibles. Or, les troubles sensoriels, cognitifs ou neurologiques nécessitent eux aussi des adaptations spécifiques. En permettant aux clients de préciser ces besoins dès la réservation, G7 introduit une nouvelle lecture du handicap, plus fine et plus respectueuse de la diversité des situations.

Depuis plusieurs années, l’entreprise communique sur son rôle sociétal. Toutefois, avec ce dispositif, G7 transforme des engagements en solutions opérationnelles. Le handicap ne constitue plus un simple axe de communication, mais un véritable pilier de l’innovation de service. À travers ce parcours client inédit, G7 démontre que l’inclusion peut être pleinement intégrée au cœur du modèle économique, sans être cantonnée à une démarche périphérique.