Suspension de la réforme des retraites : ce qui change concrètement pour les salariés

Depuis la déclaration du Premier ministre Sébastien Lecornu, le 14 octobre 2025, la suspension de la réforme des retraites est officielle. Le processus de relèvement progressif de l’âge légal est stoppé net jusqu’à la présidentielle de 2027. Cette décision, motivée par des impératifs politiques et sociaux, aura des conséquences immédiates pour les salariés du privé comme du public.

L’âge légal figé : un répit pour les générations proches du départ

Pour des milliers de salariés, la première conséquence tangible de cette suspension de la réforme des retraites concerne l’âge de départ. Depuis septembre 2025, les assurés nés en 1963 peuvent partir à 62 ans et 9 mois, âge fixé par la dernière étape de la réforme de 2023. Mais selon la décision du gouvernement, aucun relèvement supplémentaire n’aura lieu avant janvier 2028, a confirmé Sébastien Lecornu devant l’Assemblée nationale. Cela signifie que le passage prévu à 63 ans au 1ᵉʳ septembre 2026 est gelé.

Cette mesure offre un répit immédiat aux salariés proches de la retraite, notamment ceux dont le départ était planifié pour 2026 ou 2027. Les entreprises, souvent contraintes d’ajuster leurs politiques de gestion des fins de carrière, bénéficieront elles aussi d’une période de stabilité. D’après TF1 Info, le gouvernement souhaite « garantir la lisibilité du système jusqu’à la présidentielle », tout en laissant la porte ouverte à une refonte complète après 2027.

Sur le terrain, cette annonce a été perçue comme une victoire par une partie des syndicats. La CFDT estime qu’il s’agit d’un « gel salutaire » qui permettra de « reconsidérer la question du travail des seniors avant d’allonger la vie active », relaye Cnews. En revanche, la CGT juge que « la suspension annoncée est en réalité un décalage de son application de quelques mois », craignant un retour du calendrier initial une fois la crise politique passée.

Trimestres, carrières longues et durée de cotisation : statu quo temporaire

La suspension décidée par le gouvernement concerne aussi la progression du nombre de trimestres exigés pour une retraite à taux plein. Actuellement, les salariés doivent totaliser 170 trimestres de cotisation, soit un peu plus de 42 ans et demi d’activité, pour bénéficier d’une pension complète. Ce seuil, qui devait continuer à augmenter avec la réforme, restera figé jusqu’en 2028.

Les dispositifs de carrières longues restent en vigueur, sans durcissement supplémentaire. Autrement dit, les salariés ayant commencé à travailler tôt peuvent toujours partir avant l’âge légal, à condition d’avoir validé le nombre de trimestres requis. Le maintien de ces règles évite pour l’instant un durcissement qui aurait pu retarder des milliers de départs anticipés.

Sur le plan budgétaire, ce statu quo a un coût non négligeable : 400 millions d’euros en 2026 et 1,8 milliard d’euros en 2027, selon les estimations du Huffington Post. Ces montants s’ajoutent à un déficit de 6,6 milliards d’euros attendu dès 2025. Mais pour les salariés, le principal changement est ailleurs : la prévisibilité. Ils peuvent désormais planifier leur fin de carrière sur des règles stables pour au moins deux ans et demi.

Cependant, cette stabilité ne dissipe pas les incertitudes. Comme le note la Cour des comptes, maintenir l’âge à 63 ans au lieu de 64 pourrait coûter 13 milliards d’euros à l’horizon 2035, dont 5,8 milliards de dégradation du solde des retraites, détaille CNews. Si ces projections se confirment, une nouvelle réforme deviendra inévitable dès le prochain quinquennat.