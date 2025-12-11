Des vagues de 35 mètres surgissent en plein océan : les images satellites sèment l’inquiétude

Les océans ont toujours été vus comme des moteurs de tempêtes puissantes, mais une étude récente montre que l’énergie produite par ces tempêtes se transmet beaucoup plus loin qu’on le pensait. Des observations dans le Pacifique Nord, notamment pendant la tempête Eddie à la fin de 2024, révèlent que les vagues générées peuvent parcourir des milliers de kilomètres et toucher des zones jusque-là insoupçonnées. Cette découverte pourrait changer la façon dont on évalue les dangers pour la navigation.

Des vagues géantes et des houles hors norme

Le magazine Science et Vie rapporte que pendant la tempête Eddie, les satellites ont mesuré des vagues géantes avec une hauteur moyenne de plus de 19 mètres, la plus haute atteignant 19,7 mètres le 21 décembre 2024. Ces vagues ont parcouru près de 24 000 kilomètres, allant jusqu’à l’Atlantique tropical début 2025. Un phénomène comparable avait déjà été observé lors de la tempête Hercules en 2014, montrant l’intensité extrême de ces événements.

La mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography), développée en partenariat par la NASA et le CNES, a permis de mesurer précisément des longueurs d’onde dépassant les 500 mètres crête-à-crête. Grâce à ces mesures, l’existence de vagues de très longue période — jusqu’à 30 secondes entre deux crêtes — a pu être confirmée, ce qui remet en cause les anciennes méthodes d’estimation de l’énergie des vagues.

Conséquences mondiales et fragilité des côtes

Les effets de ces vagues ne restent pas dans la zone d’origine des tempêtes. Les côtes d’Hawaï et de Californie ont été directement touchées, ce qui pousse à revoir les normes de construction en bord de mer et la gestion des installations portuaires en raison des risques environnementaux. Des compétitions de surf comme l’Eddie Aikau Invitational profitent de ces houles impressionnantes, mais ces vagues représentent aussi des risques sérieux pour l’augmentation de l’érosion et la submersion des zones littorales.

Fabrice Ardhuin, chercheur principal à l’Institut français d’océanographie physique et spatiale, rappelle que la topographie des fonds marins joue un rôle local déterminant sur la façon dont les vagues frappent le rivage. Les dégâts possibles sur les infrastructures côtières demandent une attention particulière, surtout dans un climat où la fréquence et la puissance des tempêtes pourraient évoluer.

Une collaboration scientifique internationale qui fait bouger les choses

Les travaux de Fabrice Ardhuin et ses collègues, Postec et Accensi, ont été publiés en septembre 2025 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Les données recueillies fournissent une base solide pour approfondir les études sur les interactions entre vagues courtes et longues, ainsi que sur les effets potentiels des tempêtes dans un changement climatique.

La coopération entre agences comme l’Agence spatiale européenne (ESA) et les partenariats transatlantiques de satellites témoigne d’une avancée méthodologique importante. Cette synergie internationale permet non seulement de quantifier l’énergie réelle concentrée dans ces vagues dominantes, mais aussi de réévaluer les modèles empiriques antérieurs qui sous-estimaient ou surestimaient l’énergie des houles.