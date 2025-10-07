Supermarchés : l’IA a trouvé la solution miracle contre le gaspillage alimentaire

Dans notre quotidien, le gaspillage alimentaire représente un vrai défi tant sur le plan environnemental qu’économique, et la durabilité alimentaire est essentielle pour y faire face. Face à cela, l’intelligence artificielle (IA) se positionne comme un atout de taille. En optimisant la gestion des stocks dans les supermarchés, elle contribue à limiter fortement le nombre de denrées jetées et offre même une seconde vie aux produits invendus, tout en réduisant son impact écologique. Certaines enseignes ont déjà réussi à réaliser d’importantes économies tout en participant à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Une gestion des stocks repensée grâce à l’IA

L’IA permet d’améliorer la gestion des stocks au quotidien. Dans les supermarchés, cette technologie aide à prévoir correctement les besoins et à ajuster les commandes. Ainsi, on retrouve dans les rayons anti-gaspi des aliments dont la date de péremption approche, évitant qu’ils ne se retrouvent directement à la poubelle.

Prenons l’exemple d’une grande enseigne qui parvient à sauver environ 50 millions de produits chaque année, produits qui devaient initialement être jetés. Ces chiffres montrent bien comment les outils basés sur l’IA optimisent les processus internes et réduisent le gaspillage.

Des applications concrètes en enseigne

Sur le terrain, l’innovation se concrétise rapidement. Adama Gomis, manager chez Auchan à Plaisir (Yvelines), utilise un outil d’IA qui identifie automatiquement les produits en fin de vie et calcule leur remise. Ces produits sont ensuite redirigés vers le rayon des invendus où leur prix baisse progressivement, offrant ainsi aux consommateurs la possibilité d’acheter à moindre coût tout en luttant contre le gaspillage.

Un autre outil innovant est « Pricing Hub », co-créé par Jérôme Laurent. Cette application permet d’afficher en temps réel les réductions sur une étiquette connectée, ajustant automatiquement le prix en fonction de la date de péremption. Avec cette solution, on élimine la nécessité d’une intervention humaine pour modifier les prix, ce qui simplifie le travail en magasin tout en garantissant une gestion fluide.

L’analyse prédictive pour anticiper les surplus

Certaines enseignes misent sur l’anticipation plutôt que sur la réaction. C’est le cas de Carrefour, qui utilise l’IA pour analyser une centaine de données (fréquentation du magasin, jours fériés, météo, etc.) afin de prédire les ventes futures. Cette démarche permet d’éviter jusqu’à 20 % des pertes dans un rayon donné.

Adama Gomis explique ainsi : « C’est un tas de produits qui auraient pu aller à la poubelle. Là, on est en train de leur donner une seconde vie. » Ses paroles mettent en lumière non seulement l’efficacité de cette méthode, mais aussi ses bénéfices pour notre société et notre environnement.

Un futur sans gaspillage alimentaire ?

Si l’on généralise l’usage de l’IA, notre manière de gérer les invendus pourrait changer radicalement. Chaque année, des millions de produits se voient ainsi sauvés de la mise au rebut, rappelant à tous que chaque geste compte pour limiter ce fléau. Le témoignage d’Adama Gomis, mentionnant environ 50 millions de produits sauvés par an, illustre bien cet enjeu.