Standard européen pour la lutte contre le carbone : un tournant pour la RSE des entreprises

Le 3 février 2026, la Commission européenne a adopté les premières méthodologies de certification volontaire pour les retraits permanents de carbone. Ce nouveau standard européen pour la lutte contre le carbone s’inscrit dans la stratégie climatique de l’Union européenne et répond à une attente forte du monde économique : disposer de règles claires, robustes et comparables pour intégrer le carbone dans les politiques de RSE sans alimenter le greenwashing.

Pourquoi l’Union européenne a créé un standard européen pour la lutte contre le carbone

Le point de départ est un constat partagé par les institutions européennes et les entreprises engagées dans la RSE. Malgré les progrès réalisés en matière d’efficacité énergétique et de décarbonation, certaines émissions de carbone restent incompressibles, notamment dans l’industrie lourde, la chimie ou certains usages énergétiques. Or, jusqu’à présent, les initiatives de retrait de carbone reposaient sur des standards privés, inégaux, parfois opaques. Pour l’Union européenne, cette situation fragilisait la crédibilité des engagements climatiques et brouillait le message envoyé aux investisseurs.

Le standard européen pour la lutte contre le carbone vise donc à rétablir la confiance. En définissant des critères communs, il permet de distinguer clairement les réductions d’émissions des retraits effectifs de carbone. Cette distinction est centrale pour la RSE : elle empêche les entreprises de compenser artificiellement leurs émissions par des projets peu fiables. Selon la Commission européenne, l’objectif est d’ancrer ces pratiques dans une trajectoire compatible avec la neutralité climatique, en complément, et non en substitution, des efforts de réduction.

Ce que change concrètement le standard pour la RSE et les entreprises

La principale rupture introduite par le standard européen pour la lutte contre le carbone concerne la définition même d’un retrait permanent. Désormais, une tonne de carbone ne peut être certifiée que si elle est mesurée avec précision, stockée sur le long terme et associée à des garanties solides en cas de défaillance. Pour les directions RSE, cela signifie un changement profond de pratiques : seuls les projets répondant à ces exigences pourront être intégrés dans les stratégies climatiques et les rapports extra-financiers.

Autre évolution majeure : la traçabilité et la responsabilité. Le standard impose des mécanismes de suivi sur plusieurs décennies, ainsi que des dispositifs de gestion des risques en cas de fuite du carbone stocké. Cette exigence renforce la crédibilité des engagements RSE, mais elle accroît aussi la responsabilité des porteurs de projets et des entreprises qui y recourent. Selon ESG Today, la Commission européenne entend ainsi créer un marché plus restreint, mais plus fiable, capable d’attirer des investissements de long terme et de soutenir l’innovation industrielle.

Quelles pratiques de retrait de carbone sont désormais acceptées

Le standard européen pour la lutte contre le carbone ne reconnaît qu’un nombre limité de pratiques. Ce choix assumé vise à concentrer les efforts sur des solutions dont l’efficacité climatique est démontrée. Trois grandes catégories sont aujourd’hui éligibles. La première concerne le captage direct du carbone dans l’air, suivi d’un stockage géologique permanent. Cette technologie, souvent désignée sous l’acronyme DACCS, est considérée comme l’une des rares capables de retirer du carbone indépendamment des sources d’émissions.

La deuxième pratique acceptée repose sur le captage du carbone issu de la biomasse, combiné à un stockage permanent. Cette approche, connue sous le nom de BioCCS, permet de retirer du carbone biogénique déjà présent dans le cycle naturel, à condition que la biomasse soit produite de manière durable. Enfin, le standard reconnaît la séquestration par biochar, un matériau obtenu par pyrolyse de biomasse, capable de stocker du carbone sur des périodes longues lorsqu’il est intégré dans les sols ou certains matériaux. Selon la Commission européenne, ces trois pratiques répondent aux critères de permanence, de mesurabilité et de durabilité exigés par le cadre réglementaire.