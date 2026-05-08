Des géologues confirment que l’Afrique se déchire lentement en deux : un nouvel océan est déjà en train de naître sous les pieds de 300 millions d’habitants

La géologie de la planète bouge sans arrêt, mais certains événements sortent du lot. C’est le cas de la possible séparation de l’Afrique en deux masses distinctes, un processus lent mais qui semble irrémédiable et qui pourrait aboutir à la naissance d’un nouvel océan, alerte Cnews. Ce phénomène est en plein mouvement le long du rift de Turkana et pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’écosystème et sur les populations locales.

Pourquoi ce phénomène attire l’attention

La séparation géologique de l’Afrique préoccupe les géologues depuis un bon moment. À l’image de l’éclatement de la Pangée qui a donné naissance à l’océan Atlantique il y a des centaines de millions d’années, le continent africain pourrait lui aussi se fragmenter. Ce processus s’étalerait sur des millions d’années, mais les premiers signes sont déjà visibles le long du rift de Turkana, une zone de 500 km de long située près du Kenya et de l’Éthiopie.

Selon Christian Rowan et son équipe de l’université de Columbia, cette portion du Turkana est le seul rift actif sur Terre à montrer un « rétrécissement », ce qui indique qu’elle se rapproche d’un stade critique de fragmentation. Le rift se traduit par un amincissement de la croûte terrestre, formant un fossé d’effondrement. Les déformations et les nombreuses failles observées dans la région témoignent d’un affaiblissement marqué de la croûte.

Ce que disent les études géologiques

Des géochimistes, dont Fin Stuart de l’université de Glasgow, mettent en avant l’ampleur du phénomène. Le superpanache serait à l’origine de cette poussée qui sépare les plaques, et pourrait à terme fragiliser l’Afrique jusqu’à ouvrir une formation d’un nouvel océan à la jonction de la mer Rouge et du golfe d’Aden.

Pour en arriver là, les équipes ont utilisé des données de réflexion sismique, une méthode qui permet d’analyser en profondeur la croûte terrestre. Comparable à une échographie, cette technique a révélé une épaisseur de croûte de seulement 13 km au centre du rift de Turkana, contre 35 km en périphérie, ce qui met en lumière l’amincissement en cours.