Des géologues confirment que l’Afrique se déchire lentement en deux : un nouvel océan est déjà en train de naître sous les pieds de 300 millions d’habitants

L’Afrique se divise lentement, un phénomène géologique fascinant qui pourrait donner naissance à un nouvel océan.

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Des géologues confirment que l'Afrique se déchire lentement en deux : un nouvel océan est déjà en train de naître sous les pieds de 300 millions d'habitants
Des géologues confirment que l’Afrique se déchire lentement en deux : un nouvel océan est déjà en train de naître sous les pieds de 300 millions d’habitants © RSE Magazine

La géologie de la planète bouge sans arrêt, mais certains événements sortent du lot. C’est le cas de la possible séparation de l’Afrique en deux masses distinctes, un processus lent mais qui semble irrémédiable et qui pourrait aboutir à la naissance d’un nouvel océan, alerte Cnews. Ce phénomène est en plein mouvement le long du rift de Turkana et pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’écosystème et sur les populations locales.

Pourquoi ce phénomène attire l’attention

La séparation géologique de l’Afrique préoccupe les géologues depuis un bon moment. À l’image de l’éclatement de la Pangée qui a donné naissance à l’océan Atlantique il y a des centaines de millions d’années, le continent africain pourrait lui aussi se fragmenter. Ce processus s’étalerait sur des millions d’années, mais les premiers signes sont déjà visibles le long du rift de Turkana, une zone de 500 km de long située près du Kenya et de l’Éthiopie.

Selon Christian Rowan et son équipe de l’université de Columbia, cette portion du Turkana est le seul rift actif sur Terre à montrer un « rétrécissement », ce qui indique qu’elle se rapproche d’un stade critique de fragmentation. Le rift se traduit par un amincissement de la croûte terrestre, formant un fossé d’effondrement. Les déformations et les nombreuses failles observées dans la région témoignent d’un affaiblissement marqué de la croûte.

Ce que disent les études géologiques

Des géochimistes, dont Fin Stuart de l’université de Glasgow, mettent en avant l’ampleur du phénomène. Le superpanache serait à l’origine de cette poussée qui sépare les plaques, et pourrait à terme fragiliser l’Afrique jusqu’à ouvrir une formation d’un nouvel océan à la jonction de la mer Rouge et du golfe d’Aden.

Pour en arriver là, les équipes ont utilisé des données de réflexion sismique, une méthode qui permet d’analyser en profondeur la croûte terrestre. Comparable à une échographie, cette technique a révélé une épaisseur de croûte de seulement 13 km au centre du rift de Turkana, contre 35 km en périphérie, ce qui met en lumière l’amincissement en cours.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Cette retraitée aurait jeté 25 480 kilos dans son petit conteneur selon sa commune : la facture qu'elle reçoit est salée
Actualité

Cette retraitée aurait jeté 25 480 kilos dans son petit conteneur selon sa commune : la facture qu’elle reçoit est salée

Alcool Sante Smartphone Emoji Petition Gafam
Actualité

Les GAFAM accusés de banaliser l’alcool via les émojis de nos smartphones

Banque Populaire Val France Commercant Responsable Label
Actualité

La Banque Populaire Val de France, première banque française à labelliser l’intégralité de ses agences « Commerçant Responsable »

Le développement durable au cœur de la stratégie CPME : bilan 2025 et perspectives pour les TPE-PME
Actualité

Le développement durable au cœur de la stratégie CPME : bilan 2025 et perspectives pour les TPE-PME

Inaccessibilité numérique : quatre géants de la distribution française poursuivis en justice
ActualitéRSE

Inaccessibilité numérique : quatre géants de la distribution française poursuivis en justice

La baleine Timmy donne enfin des nouvelles : elle a enfin été remise en liberté dans la mer du Nord
Actualité

La baleine Timmy donne enfin des nouvelles : elle a enfin été remise en liberté dans la mer du Nord

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés