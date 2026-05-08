Cette retraitée aurait jeté 25 480 kilos dans son petit conteneur selon sa commune : la facture qu’elle reçoit est salée

C’est une surprise pour le moins inattendue qu’a vécue Viviane Driesen, une habitante de Blankenberge, en Belgique, quand elle a découvert une facture de collecte des déchets manifestement hors norme. Cette mésaventure soulève des questions sur l’exactitude et la gestion des déchets.

Un montant énorme qui interpelle

Viviane Driesen et son compagnon, Dirk, ont reçu une note qualifiée de « faramineuse » pour la collecte de leurs ordures ménagères. Viviane, âgée de 60 ans, a reçu une facture de 2 548 €, correspondant à un poids peu crédible de 25 480 kg de déchets, raconte le journal Midi Libre. Le calcul reposait sur le tarif de 0,10 €/kg appliqué par l’IBVO, le service de gestion des déchets flamands. Le couple était abasourdi : leur unique conteneur de 40 litres ne peut en aucun cas contenir une telle quantité. Les faits se sont produits peu après l’entrée en service d’un nouveau système de comptabilisation des ordures en mars, et la facture a été reçue début mai.

Un système moderne, mais qui peut dérailler

Le système mis en place se veut innovation dans le tri : des bacs équipés de puces électroniques enregistrent le poids à chaque levée. Sur le papier, l’idée paraît bien pensée, mais le cas de Viviane met en lumière des défauts possibles. Une facturation basée sur le poids laisse la place à des erreurs de tri ou de transmission, et l’erreur constatée ici soulève des doutes sur la fiabilité pratique du dispositif. Cela ressemble à un dysfonctionnement ponctuel, qui n’a pas seulement surpris le ménage mais a aussi entamé leur confiance face à l’accumulation de déchets.

Les réactions et la suite du dossier

À la réception de cette « facture délirante », Viviane s’est dite stupéfaite et indignée. Elle critique un manque de vigilance chez les opérateurs : « Ils auraient quand même dû voir que ce montant était impossible ». Face à cette incohérence, l’IBVO a conseillé au couple d’ignorer le courrier et a promis d’envoyer une version corrigée. Malgré cela, le choc initial a ébranlé la confiance de Viviane, qui redoute que ce type d’erreur puisse se reproduire.