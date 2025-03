Scandale en vue ? Les œufs refusés en Europe débarquent aux États-Unis

Depuis quelque temps, les prix des œufs aux USA font un sacré bond, inquiétant aussi bien les consommateurs que les producteurs. En 2024, on a vu les tarifs monter de plus de 65 % et on s’attend à une nouvelle hausse de 41 % en 2025. Tout ça, c’est surtout dû à une épidémie de grippe aviaire, le H5N1. La disparition en masse des poules pondeuses a évidemment bouleversé l’approvisionnement en œufs, déséquilibrant nettement le marché.

Les défis internationaux

Pour tenter de compenser la pénurie, les États-Unis ont décidé de faire appel à plusieurs pays européens afin d’importer des œufs. Mais la Pologne, la Finlande et le Danemark ont décliné ces demandes, préoccupés par leur propre stock et les règles strictes de l’Union européenne. La Chambre nationale polonaise des producteurs de volaille et d’aliments pour animaux a d’ailleurs confirmé avoir été sollicitée dès février.

Face aux refus, les États-Unis ont cherché d’autres partenaires. La Turquie, par exemple, a accepté d’exporter environ 15 000 tonnes d’œufs vers les USA entre février et juillet 2025, pour une valeur estimée à 26 millions de dollars. Ces œufs voyageront dans environ 700 conteneurs (d’après l’Union centrale des producteurs d’œufs, YUM-BIR, en Turquie).

Nouveaux partenaires pour boucler le marché

Pour la première fois, la Corée du Sud se lance dans l’exportation d’œufs vers les États-Unis. En mars 2025, la ferme sud-coréenne Gyerim Farm, située à Asan, a expédié 20 tonnes d’œufs vers l’État de Géorgie, soit l’équivalent de 335 160 œufs.

Pendant ce temps, le gouvernement américain met en place des mesures pour atténuer la situation chez nous. Le Département de l’Agriculture (USDA) a dévoilé un plan ambitieux avec un budget de 1 milliard de dollars. Parmi les actions prévues :