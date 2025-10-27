Avec La Poste, Rejolt lance une plateforme d’événements 100% solidaires

Avec la plateforme françause Rejolt, les entreprises peuvent désormais organiser des événements tout en agissant concrètement pour la société. En partenariat avec le Groupe La Poste, Rejolt lance la première offre d’événements 100% solidaires, une innovation qui pourrait bien transformer la façon dont les entreprises envisagent leur responsabilité sociale.

Rejolt : une plateforme au service de l’événementiel responsable

Le 21 octobre 2025, Rejolt a présenté une nouvelle fonctionnalité dédiée aux événements solidaires, co-conçue avec le groupe La Poste. Ce partenariat vise à faciliter l’engagement sociétal des entreprises à travers l’organisation d’actions concrètes — collectes, mentorats, activités environnementales — directement intégrées dans la gestion quotidienne de leurs événements. Cette évolution confirme la place de Rejolt comme acteur majeur de la transformation responsable du secteur événementiel.

Fondée en 2012 par Mickaël Hadjadj, Rejolt s’est imposée en quelques années comme la référence française de l’événementiel d’entreprise. La plateforme centralise aujourd’hui l’ensemble du processus d’organisation : sélection des prestataires, gestion budgétaire, paiement, conformité interne et suivi RSE. Elle revendique plus de 40.000 prestataires référencés, 485.000 utilisateurs et 4,2 millions de réservations effectuées via son interface. Grâce à un outil de gestion complet, les entreprises clientes — parmi lesquelles figurent L’Oréal, la SNCF ou encore HSBC — peuvent piloter leurs événements avec une traçabilité totale et un paiement automatisé des fournisseurs.

Mais Rejolt ne se limite plus à la logistique : la société met désormais son expertise au service de la responsabilité sociétale. Depuis plusieurs années, elle développe des fonctionnalités permettant de mesurer l’impact environnemental des événements organisés sur sa plateforme. Son outil interne calcule notamment le bilan carbone de chaque projet, tandis qu’un scoring spécifique évalue l’empreinte des plateaux-repas. Ces outils, initialement destinés à accompagner la transition écologique des entreprises clientes, s’inscrivent désormais dans une démarche plus large : intégrer la solidarité au cœur même de l’expérience événementielle.

Une offre 100% solidaire co-construite avec La Poste

C’est dans cette optique qu’est née la collaboration entre Rejolt et le groupe La Poste. Partenaire historique de la plateforme, La Poste souhaitait structurer la montée en puissance de son programme d’engagement « Déclic – mon temps de travail solidaire », qui permet à ses collaborateurs de consacrer une partie de leur temps de travail à des actions d’intérêt général. Ensemble, les deux acteurs ont imaginé une solution unique sur le marché : un espace intégré à Rejolt entièrement dédié à l’organisation d’événements solidaires.

Depuis cet espace, les collaborateurs peuvent planifier facilement des activités d’utilité publique : collecte de jouets pour les Restos du Cœur, coaching de jeunes en insertion, participation à la reforestation ou encore organisation d’événements dans des lieux engagés comme des recycleries ou des ateliers d’insertion. L’accès à ces initiatives est facilité par un système de filtres qui identifie les partenaires éco-responsables et solidaires labellisés. Chaque structure référencée a été rigoureusement évaluée par les équipes de Rejolt et de La Poste, qui ont vérifié la qualité et la traçabilité de leurs actions.

Pour Stéphanie Osmont, directrice de l’innovation sociale et environnementale du groupe La Poste, cette démarche représente un tournant : « Grâce à cet outil simple et structurant, nous allons pouvoir proposer une nouvelle façon de s’engager plus largement au sein de notre programme d’engagement solidaire ». L’initiative illustre la volonté du groupe postal d’ancrer la RSE dans le quotidien professionnel de ses collaborateurs, tout en offrant un modèle duplicable aux autres entreprises.

Un levier d’engagement collectif et de transformation durable

Selon Rejolt, cette nouvelle offre s’adresse désormais à l’ensemble de ses clients, soit quelque 500.000 utilisateurs potentiels. En mettant la solidarité au centre de l’événementiel, la plateforme entend répondre à une demande croissante des salariés : selon les chiffres cités dans le communiqué, 74% d’entre eux se disent fiers des initiatives sociétales de leur entreprise, et 68% souhaiteraient s’impliquer davantage. L’idée est simple : transformer un événement professionnel en expérience de sens, où chaque participant devient acteur d’un projet collectif à impact positif.

Pour Mickaël Hadjadj, président-fondateur de Rejolt, cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une collaboration de long terme : « Cette fonctionnalité incarne notre vision et notre engagement de longue date aux côtés du groupe La Poste. Depuis 2015, nous construisons ensemble bien plus qu’une collaboration : une trajectoire commune fondée sur l’innovation responsable et l’impact sociétal ». L’entreprise affiche d’ailleurs des ambitions fortes : forte de 1.800 prestataires labellisés RSE, elle vise une croissance de 25% par an de ce réseau, afin d’élargir encore son offre de partenaires solidaires et éco-engagés.

Rejolt veut ainsi fédérer tout un écosystème — clients, prestataires, institutions — autour d’un modèle d’événementiel durable. L’entreprise soutient déjà plusieurs associations et envisage d’entraîner ses partenaires dans cette dynamique collective. Son objectif est clair : généraliser les pratiques solidaires et responsables dans un secteur encore largement dominé par la logique commerciale.

Pour La Poste comme pour Rejolt, ce partenariat s’impose donc comme une réponse concrète à une attente sociétale forte. En simplifiant l’accès aux actions solidaires, les deux acteurs démontrent que l’innovation technologique peut aussi servir la cohésion sociale et l’engagement collectif. Dans un contexte où la responsabilité sociale des entreprises devient un critère de plus en plus décisif pour les salariés, cette nouvelle offre pourrait bien marquer un tournant dans la manière d’organiser, mais surtout de penser, l’événement d’entreprise.