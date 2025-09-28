La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, se lance à fond dans la refonte de son mix énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique. En misant gros sur l’énergie photovoltaïque, le pays cherche à diminuer largement ses émissions tout en répondant à une demande énergétique en constante hausse. Ce virage représente une étape déterminante pour la Chine et pour la planète, vu l’influence de ses activités.

Des champs solaires en plein désert

Pour donner un coup de pouce aux énergies renouvelables, la Chine a transformé ses zones désertiques en véritables fermes solaires. Dans le désert de Kubuqi, situé à 700 kilomètres au nord de Pékin, plus de 100 km² de sable sont désormais tapissés de panneaux solaires bleus – soit une surface comparable à celle de Paris. Ce projet marque un tournant dans l’utilisation des étendues arides pour produire de l’énergie propre.

Cela dit, ces installations rencontrent quelques embûches. Entre les tempêtes de sable et des températures très élevées, l’efficacité des panneaux peut être limitée, ce qui nécessite un entretien régulier. Pour remédier à ces soucis, on a mis en place des technologies innovantes comme les panneaux bifaciaux et les ventilateurs auto-nettoyants.

Engagements nationaux et défis d’infrastructures

Sous l’impulsion du président Xi Jinping, la Chine s’est donnée pour mission de diminuer ses émissions nettes de 7 à 10 % d’ici 2035. Un des grands objectifs consiste à multiplier par six la capacité installée d’énergie éolienne et solaire par rapport à 2020, pour atteindre un total impressionnant de 3 600 gigawatts d’ici là. Pour vous situer, cela représente trois fois la capacité électrique totale actuelle de la France.

Néanmoins, des problèmes subsistent, notamment celui d’acheminer efficacement l’électricité depuis les déserts jusqu’aux grandes villes où elle est consommée. La congestion sur les lignes de transmission reste un problème important, comme le rappelle David Fishman : « Congestion sur les lignes de transmission » (BFMTV). Par ailleurs, certaines provinces comme la Mongolie intérieure freinent pour l’instant l’approbation de nouveaux projets solaires.

Retombées locales et mondiales

La transition énergétique chinoise a aussi eu des répercussions inattendues sur le tourisme local, notamment dans des régions naguère désertiques comme Kubuqi. Chang Yongfei, ancien ouvrier charbonnier reconverti dans le tourisme, raconte : « Avant, il n’y avait rien ici (…) c’était complètement désert ». Aujourd’hui, il propose des huttes avec vue panoramique, un concept qui attire de plus en plus de monde grâce aux réseaux sociaux.

Même si l’on assiste à un essor des énergies renouvelables, le charbon maintient une place importante dans le système énergétique chinois. Un rapport conjoint du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) et du Global Energy Monitor (GEM) montre que la Chine poursuit l’extension de ses capacités électriques au charbon. Greenpeace met en garde en expliquant que cela représente un obstacle structurel au développement de l’énergie éolienne et solaire, malgré les efforts pour réduire les émissions de dioxyde de soufre.

Regards sur l’avenir et suggestions

L’ampleur des installations solaires ne doit pas occulter certains effets secondaires, comme le souligne Zhengyao Lu, qui évoque un possible impact environnemental dû à l’absorption de chaleur par les panneaux solaires. Il recommande un « développement plus intelligent » qui combine production d’énergie et préservation de l’environnement.

Alors que certains dirigeants, comme Donald Trump, continuent de s’appuyer sur un recours important aux énergies fossiles, la Chine entend bien se positionner comme l’un des grands leaders des énergies renouvelables.