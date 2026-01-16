Quand la RSE devient un critère d’achat : Amazon Business intègre les évaluations EcoVadis

Déployée progressivement en Europe courant 2025, la nouvelle fonctionnalité d’Amazon Business transforme la manière dont les achats professionnels sont réalisés. En rendant visibles et filtrables les notations EcoVadis, la plateforme B2B d’Amazon fait entrer la responsabilité sociétale au cœur du parcours d’achat.

La durabilité intégrée au moteur de recherche du commerce B2B

L’évolution est technique, mais ses implications sont profondes. Désormais, lorsqu’un acheteur professionnel effectue une recherche sur Amazon Business, il peut filtrer les résultats selon le niveau de performance RSE des fournisseurs évalués par EcoVadis, détaille le communiqué. Concrètement, les entreprises notées peuvent afficher leurs médailles — Bronze, Argent, Or ou Platine — ainsi qu’un badge de conformité attestant d’un engagement structuré en matière de durabilité. EcoVadis souligne que « l’objectif est de rendre la durabilité exploitable dans les décisions d’achat quotidiennes », a déclaré un porte-parole du groupe. Cette déclaration traduit une tendance lourde : l’ESG n’est plus réservé aux audits annuels, mais irrigue désormais les flux opérationnels du commerce.

Par ailleurs, Amazon Business précise que cette intégration vise à répondre aux besoins des entreprises soumises à des obligations de vigilance renforcées. « Nos clients professionnels veulent identifier rapidement des fournisseurs alignés avec leurs engagements RSE », explique un responsable du programme achats responsables d’Amazon relayé par Ecommercemag.

Un avantage concurrentiel mesurable pour les vendeurs engagés

Pour les vendeurs présents sur Amazon Business, l’enjeu est désormais stratégique. Une bonne notation EcoVadis améliore la visibilité dans les résultats de recherche et peut influencer directement le volume d’affaires. Selon EcoVadis, plus de 130 000 entreprises sont aujourd’hui évaluées dans le monde.

Les données internes communiquées par EcoVadis indiquent également que les entreprises affichant une médaille Or ou Platine se situent dans le top 5 % à 1 % des organisations évaluées. Cette rareté confère un signal fort sur un marché B2B de plus en plus concurrentiel. En outre, les acheteurs peuvent désormais comparer des fournisseurs non seulement sur des critères économiques, mais aussi sur leur capacité à gérer les risques sociaux, environnementaux et éthiques.

Vers une normalisation des achats responsables en ligne

Au-delà de l’innovation fonctionnelle, l’initiative d’Amazon Business s’inscrit dans un mouvement plus large de normalisation des achats responsables. Les évaluations EcoVadis reposent sur quatre piliers — environnement, social et droits humains, éthique, achats responsables — chacun étant pondéré selon le secteur et la taille de l’entreprise. Le score global est exprimé sur 100 points, puis converti en médaille ou badge, selon la méthodologie officielle du groupe.

D’après les chiffres communiqués par EcoVadis, les entreprises améliorent en moyenne leur score global de 5 à 6 points après deux cycles d’évaluation successifs, un indicateur qui suggère un effet d’apprentissage et de progrès continu. Cette progression est centrale pour Amazon, qui cherche à structurer un écosystème B2B plus transparent et plus résilient.

Enfin, cette intégration répond aussi aux évolutions réglementaires européennes, notamment en matière de devoir de vigilance et de reporting extra-financier. En facilitant l’identification de fournisseurs responsables, Amazon Business anticipe les besoins de conformité de ses clients.