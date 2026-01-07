Propos homophobes et transphobes : la modération de Meta contestée devant la justice

Le 6 janvier 2026, une plainte pénale a été déposée à Paris contre Meta Platforms, maison mère de Facebook et Instagram, ainsi que contre son fondateur Mark Zuckerberg. À l’initiative de quatre associations françaises de défense des droits LGBT+, cette action met en cause la politique de modération des réseaux sociaux du groupe et soulève des questions de conformité.

Plainte contre Meta : les faits reprochés en matière de modération contre l’homophobie

La plainte repose sur plusieurs griefs précis liés au traitement de contenus signalés comme homophobes ou transphobes sur Facebook et Instagram. Selon les associations plaignantes, Meta aurait refusé de supprimer certains propos qualifiés d’injurieux ou discriminatoires, malgré des signalements répétés. Ces contenus visaient notamment des personnes transgenres et associaient l’identité de genre à des troubles mentaux, des propos déjà sanctionnés par la justice française dans d’autres dossiers.

Les associations relient ces refus de modération à une évolution des standards internes de Meta annoncée en janvier 2025. Ces nouvelles règles autoriseraient, selon elles, certaines expressions auparavant supprimées, au nom de la liberté d’expression. D’après Le Monde, les plaignants estiment que cette évolution crée une zone de tolérance pour des discours susceptibles de constituer des infractions pénales en France. La plainte évoque également des décisions de modération jugées défavorables aux acteurs associatifs LGBT+. Selon l’AFP, des comptes ou publications auraient vu leur visibilité réduite ou leur diffusion restreinte, sans explication détaillée, tandis que des propos discriminatoires restaient accessibles.

Plainte et gouvernance : quelles obligations légales pour Meta en France ?

Sur le plan juridique, la plainte interroge la conformité de Meta au droit français. En France, les injures publiques à caractère homophobe ou transphobe sont des délits pénalement réprimés. Les plateformes numériques ont, par ailleurs, une obligation de retirer rapidement les contenus manifestement illicites dès lors qu’elles en ont connaissance. Le non-respect de cette obligation peut engager leur responsabilité. Les associations estiment que Meta, en maintenant certains contenus signalés, aurait manqué à ces obligations. Selon France 24, la plainte vise ainsi non seulement les auteurs des propos, mais également la responsabilité de l’hébergeur.

D’un point de vue de gouvernance, le dossier soulève la question de l’articulation entre standards globaux et législations nationales. Meta applique des règles de modération uniformes à l’échelle mondiale, mais opère dans des pays aux cadres juridiques différents. En ciblant également la filiale européenne du groupe, basée en Irlande, la plainte cherche à inscrire le litige dans le cadre du droit européen, tout en rappelant que les activités exercées en France doivent respecter le droit national.

Plainte contre Meta : quels risques juridiques, réputationnels et RSE ?

Sur le plan pénal, l’issue de la plainte dépendra de l’appréciation du parquet, puis éventuellement des juridictions saisies. Si les faits étaient qualifiés d’infractions, Meta pourrait être exposée à des sanctions financières et à des injonctions de modification de ses pratiques de modération. Ce type de procédure pourrait également ouvrir la voie à d’autres actions similaires en France ou en Europe.

Au-delà du risque juridique, la plainte comporte un enjeu réputationnel important. Selon TV5 Monde, elle intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités, des investisseurs et de la société civile sur la responsabilité sociale des grandes plateformes. Pour Meta, accusée à plusieurs reprises de défaillances en matière de gouvernance, ce nouveau contentieux pourrait affecter sa crédibilité sur les questions de lutte contre les discriminations.

D’un point de vue RSE, les accusations posent la question de la cohérence entre les engagements publics de Meta et ses pratiques opérationnelles. Le groupe communique régulièrement sur la sécurité des utilisateurs et la lutte contre les contenus haineux. Or, selon les associations, les décisions contestées illustreraient un décalage entre les principes affichés et leur mise en œuvre effective sur les réseaux sociaux.