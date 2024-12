Pollution plastique : pourquoi un traité mondial reste hors de portée ?

Les efforts internationaux visant à établir un traité global pour lutter contre la pollution plastique ont rencontré un obstacle majeur. Réunis en Corée du Sud sous l’égide des Nations Unies, 175 pays n’ont pas réussi à s’entendre sur un texte commun. Les divergences de position entre les différentes délégations ont conduit au report des discussions à une date ultérieure.

Un projet ambitieux mais complexe

Le traité envisagé avait pour objectif de réduire les impacts croissants de la pollution plastique sur l’environnement. Parmi les mesures proposées figuraient la réduction de la production mondiale de plastique, la limitation des substances chimiques nocives et la mise en place de financements pour aider les pays en développement à améliorer leurs systèmes de gestion des déchets.

Chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, dont moins de 10 % sont recyclées. Une grande partie des déchets restants finit dans les océans, avec environ 11 millions de tonnes déversées annuellement, menaçant gravement les écosystèmes marins.

Les raisons du désaccord

Malgré une reconnaissance partagée de l’urgence d’agir concernant la pollution plastique, plusieurs points ont divisé les délégations :

Réduction de la production : Certains pays, comme ceux de l’Union européenne, ont défendu une baisse progressive de la production de plastique. À l’inverse, des nations comme l’Arabie saoudite, la Russie et l’Inde, grandes productrices de pétrole et de plastique, ont préféré se concentrer sur le recyclage.

Aides financières : Les pays en développement ont demandé des fonds significatifs pour pouvoir s’adapter aux exigences du traité, notamment pour améliorer leurs infrastructures de gestion des déchets. Cependant, les modalités de financement n’ont pas fait consensus.

Liste des substances interdites : La définition d’une liste de produits plastiques jugés nocifs a suscité des désaccords, notamment en raison de l’impact économique potentiel pour certaines industries.

Ces divergences ont conduit à l’ajournement des discussions, les parties prenantes n’étant pas parvenues à trouver un compromis satisfaisant.

Une coalition de pays mobilisée

Un groupe de 95 pays, surnommé la « coalition des hautes ambitions », a joué un rôle actif pour promouvoir des objectifs ambitieux en matière de pollution. Cette coalition, qui inclut l’Union européenne, le Mexique, et le Rwanda, estime qu’une réduction de la production est essentielle pour s’attaquer aux racines du problème. Ces nations mettent en avant les conséquences à long terme pour la biodiversité et les populations humaines si des actions décisives ne sont pas rapidement prises.

Malgré leur opposition, les pays producteurs de pétrole ont souligné leur engagement à améliorer les systèmes de recyclage, tout en affirmant qu’une réduction de la production risquerait de fragiliser leur économie.

Perspectives pour la suite

Les négociations reprendront au printemps 2025, offrant une nouvelle opportunité de parvenir à un consensus. Deux acteurs majeurs, la Chine et les États-Unis, pourraient jouer un rôle décisif. La Chine, premier producteur mondial de plastique, n’a pas encore pris de position claire, tandis que les États-Unis ont jusqu’à présent exprimé des ambitions élevées, bien que leur politique puisse évoluer avec l’arrivée d’une nouvelle administration.

Les discussions futures devront surmonter les désaccords actuels pour éviter un statu quo prolongé. Comme l’a souligné Maria João Teixeira, représentante portugaise,

« Le processus multilatéral est lent, mais il reste possible d’atteindre une majorité critique pour avancer ».

La pollution plastique constitue une menace croissante pour l’environnement et la santé humaine. Si aucune solution globale n’est adoptée rapidement, les conséquences pourraient être dramatiques. Les pays participants devront faire preuve de flexibilité et de volonté politique pour surmonter les obstacles actuels. Les prochaines étapes des négociations seront déterminantes pour savoir si la communauté internationale est capable de s’unir face à un problème aussi complexe et urgent.