En Asie du Sud-Est, l’Indonésie, peuplée de 286 millions d’habitants, vient de franchir une étape majeure dans son histoire en atteignant l’autosuffisance alimentaire en riz. Ce produit, aliment de base du pays, joue un rôle pivot pour la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. L’autosuffisance alimentaire est un enjeu politique important : le président Prabowo Subianto en a fait une priorité dès son arrivée au pouvoir en octobre 2024.

D’où ça vient et ce que ça change

La recherche d’autosuffisance en riz vise surtout à réduire la dépendance aux importations. Le président Subianto a déclaré lors d’un discours triomphal à Karawang (à l’est de Jakarta) que l’Indonésie n’avait « pas importé un seul grain de riz au cours de l’année ». Selon lui, « une nation ne peut pas être indépendante si son approvisionnement en nourriture dépend d’autres pays ». Ces propos ont été tenus devant des agriculteurs, conscients de l’importance économique et nationale de cette avancée.

Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été mises en place :

augmentation des subventions aux agriculteurs

élargissement des surfaces cultivées

amélioration des infrastructures agricoles

Les actions ont aussi inclus l’extension des cultures hors de Java, l’introduction de semences améliorées, et la distribution d’engrais subventionnés.

La production : les chiffres à retenir

BFMTV confirme qu’en 2025, la production de riz nationale a atteint 34,71 millions de tonnes, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. La demande annuelle est fixée à 31,19 millions de tonnes, ce qui signifie que l’Indonésie a non seulement couvert ses besoins, mais a aussi constitué une réserve stratégique de plus de 12 millions de tonnes début 2026. Ce stock offre un filet de sécurité important, stabilisant les prix et réduisant la nécessité d’importations d’urgence.

L’Agence nationale pour l’alimentation de Jakarta a coordonné ces efforts, en mettant en avant le rôle des équipements modernes fournis aux agriculteurs et le soutien de l’État. Les infrastructures, comme l’irrigation et les barrages, ont été renforcées pour mieux protéger les récoltes face aux aléas climatiques.

Les critiques et les défis

Malgré ces progrès, des voix se sont élevées. Le programme de repas gratuits, bien que bénéfique, a entraîné plus de 10 000 cas d’intoxications alimentaires. Certains détracteurs estiment que le coût des politiques de soutien pourrait être trop élevé, et s’interrogent sur la réallocation des ressources dans le pays.

Historiquement, l’Indonésie avait connu l’autosuffisance à la fin des années 1980, lors de la « révolution verte ». Mais des difficultés récurrentes dans les années 1990 et 2010 avaient poussé le pays à recourir à des importations. Les données récentes montrent néanmoins une tendance positive, portée par des progrès techniques et logistiques notables.