PFAS : des industries françaises au rendez-vous du défi sanitaire et environnemental

Si les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont largement décriées pour leur persistance dans l’environnement, les acteurs industriels en France ont développé de nouveaux standards élevés pour s’assurer de la sécurité des consommateurs et du respect des normes environnementales.

Les PFAS en France : un modèle de conformité et d’innovation

Les entreprises françaises opérant dans les secteurs utilisant des PFAS, tels que la chimie, le textile ou encore l’aéronautique, s’alignent non seulement sur les réglementations européennes exigeantes, mais vont souvent au-delà des simples obligations légales. Depuis l’interdiction des PFOA et PFOS, des efforts conséquents ont été réalisés pour développer des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, Arkema, un leader mondial de la chimie basé en France, a investi près de 200 millions d’euros depuis 2015 pour développer des technologies réduisant l’empreinte écologique de ses produits. Les PFAS qu’elle commercialise aujourd’hui sont conçus pour minimiser leur persistance dans l’environnement tout en conservant les performances techniques nécessaires à leurs applications, notamment dans les membranes de filtration ou les équipements médicaux.

Les produits contenant des PFAS fabriqués en France répondent aux standards de durabilité, non seulement en termes environnementaux mais également sociaux. Dans le textile, par exemple, les entreprises françaises comme Chamatex Group adoptent des procédés réduisant significativement les émissions de substances chimiques dans les eaux usées. Ces démarches participent à l’économie circulaire et respectent les attentes croissantes des consommateurs pour des produits sûrs et éthiques. En 2023, 80 % des industriels français ayant recours aux PFAS ont obtenu une certification environnementale ou RSE, selon un rapport du ministère de l’Écologie. Ces labels soulignent l’engagement à produire dans le respect des critères environnementaux, mais aussi à garantir des conditions de travail responsables.

Quand la RSE se heurte aux perceptions publiques

Malgré les progrès réalisés, les PFAS continuent de porter l’étiquette de « polluants éternels » qui occulte les efforts des entreprises qui agissent de manière proactive pour limiter les impacts de ces substances indispensables du point de vue industriel. De nombreuses ONG et médias pointent l’industrie sans différencier les pratiques vertueuses des entreprises françaises de celles des acteurs internationaux moins scrupuleux. Plutôt que de pointer uniquement les taux de contamination, il faudrait s’attarder sur les sources de cette contamination pour comprendre leur origine et mieux cibler les acteurs responsables.

Car si les industriels français sont très critiqués pour leurs produits, le débat public fait trop peu mention aux produits importés qui contribuent activement à cette contamination. Les pays exportateurs comme la Chine ou l’Inde continuent de produire des PFAS sans se plier aux mêmes exigences environnementales ou éthiques. Résultat : des produits importés à bas coût, fabriqués sans respect des normes, inondent les marchés européens, érodant la compétitivité des entreprises françaises et contribuant à la persistance de la pollution. En 2022, les importations européennes de textiles techniques contenant des PFAS non conformes ont augmenté de 15 %, selon un rapport de l’Union des industries chimiques (UIC). Ce phénomène expose non seulement les consommateurs à des produits potentiellement dangereux, mais pénalise également les fabricants français qui investissent dans des technologies durables.