Paris bientôt bouclée : ce plan radical qui pourrait tout changer

La Ville Lumière se refait une beauté avec un projet audacieux de la mairie. L’idée ? Diminuer la place des voitures et verdir la capitale. Lancé en 2022, ce chantier de rénovation urbaine cible particulièrement le boulevard périphérique, l’un des secteurs les plus achalandés de Paris. Le plan est d’instaurer une « ceinture verte » autour de la ville et de transformer ce lieu, souvent synonyme de bruit et de pollution, en un espace plus vert et agréable.

Le périphérique en pleine métamorphose

Le périphérique parisien est au cœur de ce chantier. Depuis quelques mois, diverses mesures ont été mises en place pour ralentir la circulation et ainsi atténuer le bruit et la pollution. Cette démarche va de pair avec la réorganisation de plusieurs carrefours situés aux entrées du périphérique, notamment à Clichy, La Chapelle, Brancion, Maillot et Dauphine. La première phase des travaux doit être bouclée pour 2024.

Parallèlement, un vaste programme de végétalisation est en cours afin de créer un véritable « anneau vert » tout autour de la ville. L’objectif est de verdir Paris en plantant plusieurs dizaines de milliers d’arbres dans les années à venir. Le projet prévoit aussi de transformer le périphérique en un « boulevard urbain » en retirant une voie dans chaque sens pour réduire le nombre de véhicules au quotidien, s’inscrivant dans les initiatives environnementales de la ville.

Un projet sur le long terme porté par l’Apur

Ce grand chantier est piloté en collaboration avec l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), en partenariat étroit avec la mairie, selon Le Bonbon. En visant à améliorer le quotidien des plus de 500 000 Franciliens vivant près du périphérique, ce plan de transformation devrait être totalement réalisé d’ici 2030. L’idée, c’est que cette mutation se déroule de manière rapide et efficace.

D’ici là, le programme prévoit également de verdir les entrées restantes, créant ainsi des passerelles entre Paris et la banlieue. Des plate-bandes végétalisées s’étendront sur 500 mètres de chaque côté du boulevard tandis que la Petite Ceinture, notamment dans le 20e arrondissement, verra ses espaces verts se multiplier.

Bilan environnemental et social

Ce projet d’urbanisme durable place la nature au centre de la ville, reflétant l’engagement de Paris envers des pratiques durables. Les premiers changements commencent déjà à se faire remarquer, avec l’inauguration prévue en 2024 du Parc Aretha Franklin à la Porte de Bagnolet et du Bois de Charonne, situé entre la Porte de Montreuil et la Porte de Vincennes. Ces nouveaux espaces témoignent de l’envie de désencler Paris pour le rendre plus agréable.

Certes, certains pointent du doigt que ces réaménagements pourraient être accompagnés de projets immobiliers axés sur la rentabilité et favoriser la gentrification. Pour y remédier, la mairie a promis de conserver une part importante de logements sociaux et de promouvoir les baux réels solidaires (BRS) pour faciliter l’accession à la propriété.