Océans en danger : ces pays qui déversent des tonnes de plastique chaque jour

La pollution plastique dans les mers et océans est aujourd’hui un problème environnemental d’une ampleur inquiétante. Un rapport récent, accompagné d’une infographie publiée par Visual Capitalist le 6 septembre 2025, dévoile la gravité de la situation grâce à des données recueillies sur la dernière décennie. Il révèle que certains pays, surtout en Asie, rejettent dans les océans d’importantes quantités de déchets plastiques. Ce problème interpelle aussi bien les politiciens que chacun d’entre nous, puisque la santé des écosystèmes marins et, par ricochet, la nôtre, est en jeu.

Un souci qui se répand partout

Depuis les années 2010, le plastique jeté dans l’océan a pris une ampleur impressionnante, devenant un vrai souci pour notre planète. Chaque année, on compte entre 8 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans l’eau, contribuant au vortex de déchets dans le Pacifique. Pour se faire une idée, c’est l’équivalent d’un camion poubelle vidant son contenu dans la mer chaque minute. Cette accumulation met en péril la vie marine et la faune qui peuplent nos océans. Par ailleurs, les déchets se fragmentent en microplastiques qui s’infiltrent dans la chaîne alimentaire, tout comme les nanoplastiques dans l’océan, perturbant ainsi la santé humaine.

Les principales causes de cette pollution ? On peut citer :

la négligence des entreprises

la négligence des touristes

une gestion des déchets qui laisse fortement à désirer

Tous ces éléments aggravent une situation déjà difficile à contrôler à l’échelle mondiale.

Les pays qui envoient du plastique à la mer

Les contributions à cette crise ne sont pas équivalentes d’un pays à l’autre. L’infographie, basée sur les données du Global Plastics Hub pour la période 2010-2019, met en lumière des disparités marquées. La Chine se distingue en tête, avec 2,7 millions de tonnes de déchets plastiques déversées dans les océans pendant cette période. En tant que plus grand producteur de plastique mondial, elle a adopté des lois visant à réduire l’usage des plastiques jetables et développe activement des alternatives biodégradables.

Les Philippines, avec environ 1,7 million de tonnes, arrivent en deuxième position, principalement à cause d’une mauvaise gestion des déchets et d’une forte dépendance aux produits à usage unique. L’Inde se classe troisième avec 966 000 tonnes. Le Brésil, premier pays non asiatique sur la liste, se place en quatrième position avec 640 000 tonnes. S’ajoutent ensuite l’Indonésie, le Nigeria, le Vietnam, la Turquie, la Thaïlande et enfin la Malaisie.

La situation en Asie

En Asie de l’Est et du Sud-Est, la consommation de plastique a littéralement explosé au cours des trois dernières décennies, ayant été multipliée par neuf durant cette période. Même si la prise de conscience des problèmes liés aux déchets plastiques s’est développée, les changements concrets se font toujours attendre sur le terrain. La demande continue de grimper dans ces régions densément peuplées, où un développement économique rapide va souvent de pair avec une utilisation toujours plus importante de plastique.

Il est indispensable que ces nations mettent en place rapidement des mesures efficaces pour inverser cette tendance avant que les dégâts sur nos océans ne deviennent irréversibles.