Leetchi s’engage contre les violences envers les femmes via Leetchi:org

À l’approche du 25 novembre, Journée internationale contre la violence faite aux femmes, le célèbre site de cagnottes Leetchi multiplie les initiatives pour soutenir les victimes : la société annonce son nouveau service Leetchi:org, adapté aux collectes solidaires pour les associations, afin de transformer la générosité en actions durables en faveur des femmes.

Les violences à l’égard des femmes restent un sujet de préoccupation, tant en France qu’ailleurs dans le monde

Tous les 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes rappelle l’ampleur et la gravité des violences que subissent les femmes dans le monde. Il faut savoir qu’à l’échelle mondiale, près d’une femme sur trois a déjà été victime de violence physique ou sexuelle dans sa vie. Dans ce contexte, Leetchi, leader des cagnottes en ligne, renforce son engagement en mobilisant sa base d’utilisatrices et d’utilisateurs pour soutenir les associations qui luttent contre ces violences.

Le 25 novembre marque chaque année la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, un moment de mobilisation mondiale. Cette journée lance notamment la campagne des « 16 jours d’activisme » (du 25 novembre au 10 décembre), sous l’égide de l’ONU, pour attirer l’attention sur les différentes formes de violence et encourager des actions collectives.

En France, les violences à l’égard des femmes restent un problème sociétal fort. Le plan gouvernemental présente trois axes stratégiques : répondre à l’urgence, renforcer l’accueil et l’accompagnement et aider à la reconstruction des victimes. Par exemple, le gouvernement finance une aide universelle d’urgence, versée quelques jours après demande, pour les femmes quittant un conjoint violent ; ainsi, plus de 33.000 aides ont été versées entre décembre 2023 et octobre 2024. De plus, les dispositifs d’écoute et de signalement sont renforcés : une plateforme via tchat est désormais accessible 24 h/24 aux victimes ou témoins de violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Ce double effort — prévention et soutien — structure un environnement dans lequel la société civile, y compris les entreprises à vocation solidaire, peut jouer un rôle clé.

Leetchi, un acteur de la solidarité féminine

Leetchi, historiquement connu pour ses cagnottes entre particuliers, a franchi un cap avec le lancement, en partenariat avec iRaiser, de Leetchi:org. Cette plateforme, disponible depuis le 4 novembre 2025, est conçue pour les collectes au profit d’associations : les particuliers peuvent créer une page de collecte pour une association de leur choix, mobiliser leur réseau, et 100% des dons (hors frais bancaires) reviennent à l’association.

Leetchi:org combine ainsi la simplicité des cagnottes avec la puissance du levier associatif : les associations peuvent créer leur propre page, gagner en visibilité, recruter des donateurs et avoir accès à des outils analytiques pour suivre l’impact. Les dons sont également fiscalement déductibles, ce qui rend l’appel encore plus attractif pour les donateurs engagés.

Une réponse directe aux violences faites aux femmes

Cette évolution arrive à point nommé dans le contexte de la Journée internationale : Leetchi veut faire de la générosité un levier concret dans la lutte contre les violences envers les femmes. Le modèle Leetchi:org permet à des associations spécialisées — par exemple des organisations d’aide aux femmes victimes de violences — de recevoir des fonds sans commission, ce qui maximise l’impact des dons. En parallèle, sur la plateforme Leetchi traditionnelle, on retrouve des cagnottes déjà actives pour soutenir des femmes en situation de vulnérabilité : par exemple, une cagnotte « Soutien aux femmes victimes de violences conjugales et abus » est proposée pour que la communauté se mobilise. Cette participation va au-delà de la simple collecte : Leetchi affirme que son rôle dans cette lutte est « un acteur concret de la cause », en transformant la solidarité numérique en aide tangible.

Selon la 7ᵉ édition de l’Observatoire des générosités (réalisé par Leetchi en partenariat avec Odoxa), le don moyen des Français a augmenté en 2025 à 222 euros par an, contre 206 euros en 2024. Cela montre que, malgré un contexte économique tendu, les Français privilégient des formes de don plus engagées. L’étude révèle aussi que les donateurs recherchent désormais plus de sens et de proximité : 71% des personnes interrogées disent vouloir soutenir des causes qui leur sont proches, des associations locales ou des projets très ciblés. Cette tendance est parfaitement en phase avec la logique de Leetchi:org, qui permet de diriger les dons vers des causes précises, comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Par ailleurs, l’étude indique que les Français privilégient de moins en moins l’avantage fiscal comme motivation principale : seul un tiers mentionne le bénéfice fiscal comme un déclencheur de leur générosité.

Leetchi : un engagement pour diverses causes structuré et pérenne

L’initiative de Leetchi:org s’inscrit dans une stratégie RSE claire : la solidarité n’est pas seulement ponctuelle, elle est structurée. En proposant aux associations des outils performants (dashboard, page dédiée, visibilité), Leetchi joue un rôle durable dans le financement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cet engagement dépasse la journée du 25 novembre : grâce à la plateforme, les associations peuvent mobiliser toute l’année. Leetchi s’aligne ainsi sur les attentes d’une génération qui ne veut pas seulement donner, mais être actrice de la générosité.

En tant que leader de la cagnotte en ligne avec des millions d’utilisateurs, Leetchi exerce une influence notable. En dédiant son infrastructure à des causes sociétales — et notamment la lutte contre les violences faites aux femmes —, l’entreprise envoie un message puissant : la technologie et la finance participative peuvent devenir des leviers concrets de progrès social. Ce positionnement contribue aussi à renforcer la sensibilisation du grand public : les collectes portées via Leetchi:org invitent les donateurs à s’interroger sur des problématiques sociétales, et à s’engager de façon ciblée.