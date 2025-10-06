Le wallet s’installe durablement dans les usages français

Le 6 octobre 2025, Relation Client Mag publiait les résultats du Baromètre Captain Wallet by Brevo / Ifop 2025, révélant que 54 % des Français connaissent le wallet mobile, contre 50 % en 2024, et que 71 % en reconnaissent l’utilité. Ces chiffres témoignent d’une adoption croissante d’un outil à la croisée du paiement numérique, du commerce et de la fidélisation. Le wallet, ou portefeuille numérique, devient le symbole d’une dématérialisation fluide.

Le wallet : un nouvel acteur du paiement mobile

Selon le Baromètre Captain Wallet by Brevo / Ifop 2025, relayé par Relation Client Mag, 42 % des Français utilisent déjà le wallet pour payer en magasin. 54 % le connaissent en 2025, et 71 % en reconnaissent l’utilité. Une généralisation portée par la banalisation du sans contact et l’intégration des cartes dans les téléphones.

Au-delà du paiement, le wallet joue un rôle clé dans la dématérialisation des cartes de fidélité : il est utilisé pour centraliser programmes, bons et coupons, simplifiant ainsi les parcours d’achat. D’après les chiffres du baromètre, l’usage des cartes de paiement intégrées aux wallets est passé de 42 % à 48 % entre 2024 et 2025l. En parallèle, Captain Wallet évoque près de 38 millions de cartes wallet actives en France, preuve d’une adoption massive et intergénérationnelle. Chez les 18-24 ans, 82 % connaissent le wallet, contre 66 % des 50-64 ans.

Un levier stratégique pour l’expérience client

L’essor du wallet dépasse la simple logique de paiement. Dans une analyse publiée par MC Factory en septembre 2025, les experts estiment que trois commerçants sur quatre (75 %) considèrent désormais le wallet comme un canal stratégique de la relation client. Son intérêt réside dans sa capacité à intégrer en temps réel les informations utiles : offres, billets, cartes de fidélité ou notifications personnalisées.

Toujours selon MC Factory, 47 % des Français se disent influencés par les notifications push envoyées via leur wallet, un taux qui atteint 57 % chez les 25-34 ans. Ces alertes, liées aux promotions ou à la disponibilité des produits, transforment le portefeuille numérique en un véritable outil d’expérience client.

Le wallet s’impose ainsi comme un instrument de paiement fluide, mais aussi comme un levier marketing. Grâce à la dématérialisation, il remplace peu à peu la carte physique et crée un lien direct entre marques et consommateurs.