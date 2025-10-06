Le wallet s’installe durablement dans les usages français

Le wallet n’est plus une curiosité technologique : il s’ancre dans le quotidien des Français. Selon la seconde édition du Baromètre Captain Wallet by Brevo, réalisée avec l’Ifop, plus d’un Français sur deux connaît ce portefeuille numérique et en perçoit l’intérêt.

Photo of author
La rédaction RSE
Publié le
Lecture : 2 min
0
Les mystères du paiement sans contact : ce que vous devez savoir
Le wallet s’installe durablement dans les usages français | RSE Magazine

Le 6 octobre 2025, Relation Client Mag publiait les résultats du Baromètre Captain Wallet by Brevo / Ifop 2025, révélant que 54 % des Français connaissent le wallet mobile, contre 50 % en 2024, et que 71 % en reconnaissent l’utilité. Ces chiffres témoignent d’une adoption croissante d’un outil à la croisée du paiement numérique, du commerce et de la fidélisation. Le wallet, ou portefeuille numérique, devient le symbole d’une dématérialisation fluide.

Le wallet : un nouvel acteur du paiement mobile

Selon le Baromètre Captain Wallet by Brevo / Ifop 2025, relayé par Relation Client Mag, 42 % des Français utilisent déjà le wallet pour payer en magasin. 54 % le connaissent en 2025, et 71 % en reconnaissent l’utilité. Une généralisation portée par la banalisation du sans contact et l’intégration des cartes dans les téléphones.

Au-delà du paiement, le wallet joue un rôle clé dans la dématérialisation des cartes de fidélité : il est utilisé pour centraliser programmes, bons et coupons, simplifiant ainsi les parcours d’achat. D’après les chiffres du baromètre, l’usage des cartes de paiement intégrées aux wallets est passé de 42 % à 48 % entre 2024 et 2025l. En parallèle, Captain Wallet évoque près de 38 millions de cartes wallet actives en France, preuve d’une adoption massive et intergénérationnelle. Chez les 18-24 ans, 82 % connaissent le wallet, contre 66 % des 50-64 ans.

Un levier stratégique pour l’expérience client

L’essor du wallet dépasse la simple logique de paiement. Dans une analyse publiée par MC Factory en septembre 2025, les experts estiment que trois commerçants sur quatre (75 %) considèrent désormais le wallet comme un canal stratégique de la relation client. Son intérêt réside dans sa capacité à intégrer en temps réel les informations utiles : offres, billets, cartes de fidélité ou notifications personnalisées.

Toujours selon MC Factory, 47 % des Français se disent influencés par les notifications push envoyées via leur wallet, un taux qui atteint 57 % chez les 25-34 ans. Ces alertes, liées aux promotions ou à la disponibilité des produits, transforment le portefeuille numérique en un véritable outil d’expérience client.

Le wallet s’impose ainsi comme un instrument de paiement fluide, mais aussi comme un levier marketing. Grâce à la dématérialisation, il remplace peu à peu la carte physique et crée un lien direct entre marques et consommateurs.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Chatgpt Image 5 Sept. 2025, 12 00 41
GouvernanceÉconomie

Gouvernance éthique et finance : les conseillers peuvent-ils encore faire illusion ?

RSE : le Made in France boudé par les entreprises ?
GouvernanceBonnes pratiquesInstitutionsRSE

EcoVadis : la France, leader européen et 3e mondiale en RSE

Les banques ne sont pas suffisamment prêtes et l’intégration des risques liés au changement climatique.
GouvernanceActeursActualitéBonnes pratiquesInstitutionsPhilosophie de l'entrepriseRSE

Le Crédit Mutuel muscle sa RSE avec 20 engagements

Chatgpt Image 5 Sept. 2025, 12 02 52
ActeursÉconomie

PER ISR : épargner pour sa retraite… ou soutenir un changement de modèle ?

30 km/h partout et pour tous à Paris
UrbanismeAssociationsécologieGouvernanceSanté & Éducation

Paris paie cher la pollution : un enjeu économique et sociétal majeur

Économie

Effondrement économique en vue : le climat pourrait tout faire basculer

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés