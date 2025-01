Le tri des déchets en France : vers un modèle de recyclage performant

En 2023, le tri des déchets en France a enregistré des avancées significatives, confirmant l’engagement des Français en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique. Grâce à des efforts collectifs et à des stratégies d’optimisation, le taux de recyclage des emballages ménagers a atteint 67 %, marquant un tournant dans la gestion durable des déchets.

Les chiffres clés du tri en 2023

Les Français ont trié en moyenne 58 kg d’emballages ménagers par habitant en 2023, selon les données diffusées fin 2024 par Citeo, une augmentation de 1,5 kg par rapport à 2022. Cette progression s’explique par une meilleure collecte des emballages plastiques (+15 %) et des cartons (+12 %), deux catégories fortement influencées par l’essor du commerce en ligne et les campagnes de sensibilisation au tri.

Plastique : 6,5 kg triés par habitant, grâce notamment à l’intégration de nouveaux plastiques dans les dispositifs de tri.

: 6,5 kg triés par habitant, grâce notamment à l’intégration de nouveaux plastiques dans les dispositifs de tri. Carton : 16,2 kg triés par habitant, en augmentation constante avec l’augmentation du volume mis sur le marché.

: 16,2 kg triés par habitant, en augmentation constante avec l’augmentation du volume mis sur le marché. Verre : bien que toujours bien trié (33 kg/habitant), son volume a légèrement diminué (-2 %), reflétant une réduction des emballages en verre mis sur le marché.

Globalement, chaque habitant a trié 72 kg de déchets d’emballages et de papiers graphiques, contribuant à un évitement de 2,3 millions de tonnes de CO₂, l’équivalent de 8 400 trajets aller-retour entre Paris et New York.

Les leviers du succès : simplification et mobilisation

Le déploiement national de la simplification du geste de tri constitue une des clés de ce succès. Aujourd’hui, 98 % de la population française est concernée par cette mesure qui autorise le tri de tous les types d’emballages, y compris les plastiques complexes comme les pots de yaourt. En 2023, 15 millions de Français supplémentaires ont bénéficié de ces dispositifs, consolidant ainsi la dynamique collective.

En parallèle, Citeo, entreprise à mission dédiée à la réduction de l’impact environnemental des emballages et papiers, a inauguré les premiers centres de sur-tri début 2024. Ces centres permettent de recycler efficacement de nouveaux matériaux et favorisent une économie circulaire performante.

Malgré ces progrès, des défis majeurs subsistent pour atteindre les objectifs nationaux et européens, notamment :

Développement de la tarification incitative : Encourager les ménages à trier davantage en liant les coûts à leurs comportements. Mise en place de consignes pour le recyclage : Étendre le réemploi des matériaux. Réduction des emballages inutiles : Privilégier l’éco-conception et limiter les suremballages. Collecte séparée des cartons : Simplifier leur traitement en les collectant via des points spécifiques. Amélioration du tri hors domicile : Étendre les dispositifs aux lieux publics et de travail.

Le tri en France a clairement franchi une étape importante, grâce à la sensibilisation et aux innovations déployées ces dernières années. Cependant, pour atteindre le cap symbolique du 100 % recyclage, une mobilisation renforcée des citoyens, des entreprises et des collectivités est indispensable.

