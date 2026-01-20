Le pôle magnétique bouge encore : ce dérèglement silencieux qui menace GPS et navigation mondiale

Selon L’Internaute, le pôle magnétique terrestre a de nouveau changé de position, un phénomène qui attire l’attention des scientifiques et du public depuis des années. Ce déplacement, qui voit aujourd’hui le pôle Nord magnétique se rapprocher de la Sibérie en Russie, n’est pas sans conséquences. L’information est non seulement fascinante, mais aussi d’une grande portée, puisqu’elle touche plusieurs aspects de notre quotidien et pourrait avoir des implications locales et mondiales importantes.

Il bouge sans cesse et ça a des effets variés

Identifié pour la première fois en 1831, le pôle Nord magnétique s’est déjà déplacé de plus de 2 200 km. Sa vitesse de déplacement a varié au fil des ans, pouvant atteindre 70 km par an, bien qu’elle soit aujourd’hui réduite à environ 35 km par an. Ce changement de trajectoire vers la Sibérie pourrait perturber la navigation globale et la géolocalisation, utilisées dans de nombreux secteurs.

Les modèles géomagnétiques comme l’International Geomagnetic Reference Field (IGRF) et le World Magnetic Model (WMM) aident à prévoir ces mouvements. Le WMM, en particulier, est une référence indispensable mise à jour tous les cinq ans. La prochaine version, prévue pour 2025, sera valable jusqu’à 2030, et sa publication en 2024 fournira des données indispensables pour la navigation maritime et aérienne. Ces informations sont utilisées par les gouvernements, les militaires, les entreprises commerciales et les acteurs technologiques.

Tech, navigation et faune

La migration du pôle magnétique oblige à mettre à jour régulièrement les repères d’orientation employés en aviation et en transport maritime. Les pistes d’aéroports doivent être re-numérotées assez fréquemment à cause de ce phénomène. Il faut aussi ajuster les systèmes de positionnement globaux (GNSS), utilisés dans les boussoles numériques et diverses technologies mobiles par les fabricants de téléphones et d’automobiles.

Les conséquences ne concernent pas que la technologie humaine. La faune, notamment les oiseaux, les saumons et les tortues de mer, se sert du champ magnétique terrestre pour se repérer lors de ses migrations. Toute modification du champ magnétique pourrait donc perturber leur comportement naturel, comme le suggère une observation récente.