L’animal qui pourrait sauver l’humanité disparaît sous nos yeux… et son sang vaut une fortune

Peu d’animaux attirent autant l’attention dans le biomédical que la limule, souvent appelée « crabe fer à cheval » ou « crabe des Moluques ». Cet arthropode fascinant, parent éloigné des araignées, n’est ni un vrai crabe ni un insecte. Vieille de 450 millions d’années, la limule a survécu aux extinctions massives et aux changements climatiques. On la trouve aujourd’hui surtout le long des côtes d’Asie et d’Amérique, notamment dans les Moluques. Son intérêt pour la médecine moderne ne tient pas à son allure primitive, mais à son sang bleu vif — décrit comme « plus précieux que l’or » — devenu indispensable à la sécurité médicale mondiale.

Une physionomie étonnante qui sert la médecine

La limule a des traits uniques qui intéressent l’industrie pharmaceutique. Son sang, d’un bleu intense, doit sa couleur à l’hémocyanine (une métalloprotéine contenant du cuivre). Sa particularité la plus frappante est la capacité du sang à détecter immédiatement des bactéries : il se fige instantanément au contact d’un agent infectieux — une réaction presque « magique ».

En pratique, cela se traduit par un usage fondamental dans le test de détection de contamination bactérienne, utilisé pour vérifier la sécurité des vaccins, des implants médicaux et des perfusions, notamment pour la fabrication du vaccin contre le Covid-19.

Malheureusement, le prélèvement de ce liquide n’est pas sans conséquences. Chaque année, plus de 200 000 limules sont capturées pour leur sang. On leur prélève environ 30 % du volume sanguin, explique Trust My Science, puis elles sont partiellement remises dans leur habitat. Cette procédure provoque un taux de mortalité élevé, estimé entre 10 % et 30 %, ce qui menace sérieusement leur survie.

Dilemme éthique et défis pour la conservation

Les menaces qui pèsent sur la limule ne viennent pas seulement des prélèvements médicaux. La destruction des habitats côtiers et la pollution augmentent leur vulnérabilité. Dans certaines régions d’Asie, ces animaux sont même en danger critique d’extinction, le « risque global » de disparition préoccupe les écologistes. C’est tragique : cet animal qui a traversé les âges est aujourd’hui menacé, non par une catastrophe naturelle, mais par une exploitation humaine qui met à rude épreuve sa capacité de survie.

Pour y répondre, des recherches sur des alternatives synthétiques au sang de limule sont en cours en Europe, même si leur usage reste limité pour l’instant. Parmi les solutions envisagées figurent :

une réduction des prélèvements,

la restauration des plages de reproduction

une réglementation internationale plus stricte.

Les chercheurs et les laboratoires, fascinés par cet animal et désireux de le protéger, partagent l’idée que « la solution passe par la réduction des prélèvements, la restauration des zones de reproduction et une réglementation internationale plus stricte ».