L’aéroport de Nice au sommet : une médaille d’or EcoVadis

Le 2 avril 2025, l’aéroport de Nice Côte d’Azur a reçu la médaille d’or EcoVadis, une récompense en apparence anodine, mais qui cache une évaluation rigoureuse de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Pour la première fois, le groupe niçois entre dans le cercle très fermé des deux seuls aéroports mondiaux à décrocher l’or cette année. Il rejoint ainsi le top 5 % des 150 000 entreprises évaluées dans le monde, et même le top 1 % de son secteur d’activité.

À quoi sert une médaille d’or pour un aéroport ?

Avec une note de 77/100, en hausse de 10 points en un an, l’aéroport de Nice a progressé sur l’ensemble des critères scrutés par EcoVadis : environnement, social, éthique et achats responsables. Le score résulte d’une révision complète des politiques internes et d’un reporting bien huilé. Dans le détail, les scores atteignent 78 pour l’environnement (+8 points), 80 pour le social (+10), 72 pour l’éthique (+12) et 67 pour les achats responsables (+17). Derrière ces chiffres, on découvre surtout une stratégie.

“Cette médaille vient récompenser les efforts de toutes les équipes d’Aéroports de la Côte d’Azur et valider la démarche ambitieuse de notre nouveau Plan stratégique, Azur 2030, qui nous fixe des objectifs précis, chiffrés, mesurés et séquencés dans le temps. Basés sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, ils portent sur l’environnement, le social, la gouvernance, l’éthique et le territoire”, explique Franck Goldnadel, président du Directoire, dans le communiqué officiel publié par l’aéroport de Nice.

Le message est clair : la médaille n’est pas une fin en soi, mais un levier. Elle donne de la crédibilité au plan stratégique Azur 2030, un programme de transformation qui ambitionne, entre autres, une neutralité carbone sans compensation d’ici 2030 sur toutes les émissions sous responsabilité directe.

Une course mondiale à la performance RSE

EcoVadis avec 21 critères analysés et un processus standardisé propose une évaluation qui couvre aussi bien les émissions de gaz à effet de serre que la gouvernance interne, la prévention des discriminations, la sécurité informatique ou encore la transparence des appels d’offres. À ce titre, l’agence souligne que « l’entreprise possède des bases solides notamment dans les domaines de l’environnement et du social. Les récents travaux sur l’éthique et les achats responsables ont permis d’améliorer significativement la note. »

Mais au-delà des chiffres, la médaille traduit un changement de posture. L’aéroport de Nice revendique désormais sa place dans une économie de la preuve. Il ne s’agit plus simplement de réduire son empreinte, mais de prouver qu’on le fait.

Avec ses 14,8 millions de passagers en 2024 (contre 14,1 millions en 2023), ses 122 destinations desservies dans 45 pays et sa capacité à accueillir l’A380 quotidiennement, l’aéroport de Nice est un acteur majeur. Il doit convaincre compagnies, voyageurs et investisseurs. La médaille d’or EcoVadis tombe à point nommé pour renforcer son image, au moment où les mobilités durables deviennent des critères décisifs pour les passagers européens.