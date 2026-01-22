La Terre frappée par une tempête solaire historique : un scénario redouté depuis plus de 20 ans

Lundi, la Terre a commencé à ressentir les effets d’une tempête solaire majeure, l’une des plus intenses observées depuis près de vingt-trois ans, confirme le Figaro. Née d’une forte éruption solaire, elle a provoqué une tempête géomagnétique de niveau 4 sur une échelle de 5, selon le Centre américain de prévision de la météo spatiale (SWPC). Cet épisode attire l’attention par son intensité et les perturbations possibles, depuis les réseaux électriques jusqu’aux communications par satellite.

Le déroulé et l’intensité

La tempête a démarré lundi et s’est poursuivi mardi, en perdant de l’intensité au fil de la journée d’après les prévisions du SWPC. Elle trouve son origine dans une puissante éruption solaire survenue la veille, a indiqué Shawn Dahl, prévisionniste au SWPC. Classée niveau 4, cette intensité est rare : on n’avait pas observé ça depuis la fameuse « tempête d’Halloween » de 2003, qui avait plongé des régions entières de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

En comparaison, la tempête de 2024 avait atteint un niveau 5, le maximum jamais enregistré, marquant la première apparition d’une telle intensité depuis vingt ans. La tempête de ce début d’année 2026 marque donc un retour de ces épisodes géomagnétiques intenses.

Ce que ça peut provoquer et les avertissements

La tempête solaire de niveau 4 peut perturber plusieurs aspects de la vie quotidienne. Les autorités météorologiques américaines ont émis des alertes sur les risques de surcharges des réseaux électriques, de perturbations des satellites et de perturbations électromagnétiques. On peut aussi s’attendre à voir des aurores boréales jusque dans des régions inhabituelles, comme l’Alabama (dans le sud des États-Unis).

Ces « balets d’aurores boréales » offrent un spectacle naturel étonnant, mais ils rappellent aussi les vulnérabilités technologiques liées à ce type d’événements. Les effets viennent de l’éjection de particules solaires qui viennent chambouler le champ magnétique terrestre, provoquant à la fois les aurores et les perturbations techniques possibles.

Réactions des autorités et enseignements

Le SWPC et les spécialistes de la météo spatiale suivent la situation de près, en alertant sur les perturbations possibles. Shawn Dahl a insisté sur la nécessité de surveiller ces phénomènes, précisant que la tempête devrait faiblir dans la journée mardi. Même en s’estompant, elle rappelle la puissance et le caractère imprévisible de notre étoile.

Les tempêtes solaires, bien que rares à ce niveau d’intensité, sont des phénomènes naturels liés à l’activité solaire et jouent aussi un rôle important dans l’exploration scientifique de notre environnement spatial. Tout en offrant parfois un spectacle visuel impressionnant, ces événements astrophysiques soulignent la nécessité de mieux prédire et de mieux se protéger contre les perturbations solaires.