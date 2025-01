La température idéale pour votre maison en hiver, selon cet expert

L’hiver est la, et avec lui la question du réglage du thermostat pour rester au chaud sans exploser sa facture d’énergie. Eh oui, bien gérer la température chez soi, ça peut vraiment faire une différence pour votre porte-monnaie et aussi pour notre planète. On vous donne ici quelques astuces pratiques pour ajuster votre chauffage et découvrir comment un thermostat intelligent peut devenir votre meilleur pote pendant les mois froids.

Quelle température viser en hiver ?

Les pros conseillent de maintenir 20°C dans la maison durant la journée en hiver. C’est le juste milieu entre confort et économies d’énergie. Si ça vous semble un peu frisquet, augmentez doucement le thermostat, un degré à la fois, jusqu’à ce que vous soyez bien à l’aise.

La nuit, abaissez la température de 7 à 10 degrés, soit autour de 15-16°C. Ce petit geste aide non seulement à réduire les coûts de chauffage mais aussi à améliorer votre sommeil. Et si la maison est vide pendant la journée, descendre le thermostat vers 13-16°C peut permettre des économies intéressantes tout en évitant le gel des tuyaux.

Le thermostat intelligent : pourquoi s’en passer ?

Un thermostat intelligent peut vraiment changer la façon dont vous gérez le chauffage chez vous. Ces gadgets malins permettent de programmer facilement des variations de température selon vos habitudes quotidiennes. Par exemple, baisse automatique quand vous êtes absent et hausse progressive avant que vous ne rentriez.

En plus, on peut les piloter à distance via une appli sur son téléphone. Cette fonctionnalité super pratique permet d’ajuster la température où que vous soyez pour retrouver un cocon bien chaud en rentrant chez soi. Franchement, investir dans ce genre d’appareil pourrait être l’une des meilleures décisions pour optimiser votre consommation énergétique cet hiver.

D’autres astuces pour économiser l’énergie en hiver

Au-delà du réglage du thermostat, plein d’autres petites actions peuvent aider à garder la chaleur et alléger vos factures énergétiques. Par exemple, fermer les bouches d’aération et les portes des pièces qu’on n’utilise pas concentre la chaleur là où on passe le plus de temps. Si vous bossez souvent dans une pièce précise comme un bureau à domicile, pourquoi pas utiliser un petit radiateur d’appoint ?

Pensez aussi à calfeutrer les courants d’air autour des fenêtres et des portes pour éviter que la chaleur ne s’échappe. Profitez du soleil : ouvrez rideaux ou stores pendant la journée pour laisser entrer sa chaleur naturelle puis refermez-les le soir pour conserver cette douce chaleur accumulée.

N’oubliez pas non plus de nettoyer les filtres de votre chaudière et faites réviser régulièrement votre système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) afin qu’il fonctionne au top. Et si vous avez des ventilateurs au plafond, faites-les tourner dans le sens horaire ; cela permettra de remonter l’air froid et redescendre l’air chaud vers le bas.

En suivant ces conseils simples mais efficaces, non seulement vos factures seront allégées cet hiver mais vous ferez aussi un geste pour protéger notre environnement en réduisant votre empreinte carbone. Alors que dehors il fait frisquet, prenez dès maintenant quelques mesures futées pour garder votre chez-vous douillet sans plomber ni budget ni planète !

