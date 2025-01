La location de vélos : une solution écologique et économique pour nos villes

La location de vélos est une solution à la fois respectueuse de l’environnement et avantageuse pour le portefeuille des citadins. C’est pourquoi bon nombre de services permettent de louer desvélos, comme le réseau francilien Véligo Location, qui sera exploité par le groupement Cyclonova – constitué de La Poste et Transdev – en janvier 2026.

Le transport est responsable de près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en Europe, dont une grande partie provient des voitures particulières. En remplaçant les trajets motorisés par des déplacements en vélo, les citadins peuvent contribuer directement à la diminution de ces émissions.

Les usagers qui optent pour la location plutôt que l’achat soutiennent également un modèle d’économie circulaire. Les entreprises de location assurent l’entretien régulier des vélos, prolongeant leur durée de vie et réduisant les déchets électroniques. Ce système encourage un usage plus durable des ressources, tout en évitant l’accumulation d’équipements sous-utilisés.

Outre ses avantages écologiques, la location de vélos permet de réduire considérablement les dépenses liées aux déplacements. Un utilisateur devélo, à l’inverse d’un automobiliste, évite les frais d’essence, d’entretien de voiture, d’assurance et de stationnement.

Avec des abonnements mensuels adaptés aux besoins de chacun, la location est une option accessible, sans l’investissement initial nécessaire pour l’achat d’un vélo.

Par ailleurs, les trajets en vélopermettent souvent de gagner du temps, notamment dans les zones congestionnées. Les cyclistes optimisent leur déplacement en évitant les embouteillages, un atout non négligeable dans nos vies effrénées.

Adopter la location de vélos est donc une démarche qui conjugue écologie et économie, tout en répondant aux enjeux de mobilité durable. En facilitant l’accès à ce mode de transport, les collectivités et les entreprises jouent un rôle crucial dans la transition vers des villes plus vertes et plus vivables.

Consciente des intérêts d’une révolution à deux roues, la région Ile-de-France, et plus précisément Ile-de-France Mobilités, a lancé en 2019 le réseau de location longue durée de vélosVéligo Location.

Ce service public a pour objectif de donner envie aux Franciliens de choisir le vélopour leurs déplacements quotidiens. 20 000 vélos peuvent être loués pendant 6 mois (+3 mois optionnels) dans tout le territoire. Véligo Location est aujourd’hui le plus grand réseau de location de vélos d’Europe.

Pour assurer l’exploitation du service à partir de2026, Ile-de-France Mobilités a choisi Cyclonova, le groupement constitué de La Poste et de Transdev. Il succèdera à Fluow, groupement dont La Poste et Transdev étaient parties prenantes avec Vélogik et Cyclez.

Cyclonova aura comme première mission de doubler le parc de Véligo Location, afin de le porter à 40 000 vélos. Le groupe La Poste et Transdev piloteront également la préparation, l’entretien, la livraison, le reconditionnement et le recyclage des vélos.

« En parallèle, Cyclonova gérera l’animation des Maisons du Vélo réparties sur le territoire de l’Ile-de-France de manière fixe et mobile. L’ambition est le déploiement de 40 Maisons du Vélo, espaces de promotion de la pratique du vélo et d’accueil des usagers de Véligo Location », précisent La Poste et Transdev dans un communiqué commun.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.