La fonte de l’Antarctique ne fera pas monter la mer partout pareil… et certaines régions vont trinquer

La fonte des glaces en Antarctique entraîne une perte de glace significative qui influence fortement l’élévation du niveau de la mer et les systèmes climatiques à l’échelle mondiale. Ce phénomène pose des défis complexes qui touchent à la fois les milieux physiques et les populations côtières. À mesure que la calotte glaciaire antarctique recule, les niveaux de la mer se modifient, montrant des effets globaux mais inégaux.

Pourquoi c’est si compliqué — défis majeurs

D’après le magazine Science et Vie, les répercussions de la fonte des glaces ne se voient pas partout de la même façon, illustrant un ralentissement inattendu dans certaines régions. L’image d’une baignoire géante où l’eau monterait uniformément ne suffit pas à décrire les mécanismes en jeu. La gravité, la rotation de la Terre et l’ajustement isostatique (le rebond du socle rocheux après perte de masse glaciaire) expliquent la dynamique inégale des océans.

Si la calotte glaciaire de l’Antarctique venait à disparaître entièrement, la montée des océans pourrait s’élever d’environ 58 mètres.

Une étude récente a examiné ces interactions en détail. « Dans une nouvelle étude, notre équipe de scientifiques a examiné comment la fonte des glaces en Antarctique affecte le climat mondial et le niveau de la mer, » explique l’équipe. En combinant plusieurs modèles — de la calotte glaciaire au climat global — les chercheurs proposent des projections pour 2100 et 2200, selon différents scénarios d’émissions.

Ce que prévoient les scénarios

Les prévisions varient beaucoup entre scénarios modérés et scénarios à fortes émissions. Dans un scénario modéré, où les émissions sont réduites mais pas suffisamment pour maintenir l’augmentation de la température en dessous de 2 °C, l’élévation du niveau moyen de la mer due à la fonte de l’Antarctique pourrait atteindre 10 cm d’ici 2100, et plus d’un mètre d’ici 2200.

D’autres contributions au niveau de la mer — notamment la fonte du Groenland et l’expansion thermique — portent cette augmentation potentielle entre 30 et 60 cm d’ici 2100.

En revanche, le scénario à fortes émissions présente un risque beaucoup plus élevé : une élévation possible de 30 cm en 2100 et proche de 3 mètres en 2200 liée uniquement à l’Antarctique.

Certaines régions seront particulièrement touchées : le bassin Pacifique nord-équatorial, la Micronésie, Palau, et certains îlots des Caraïbes comme la Jamaïque, ainsi que les îles Marshall, pourraient connaître des élévations locales anticipées allant jusqu’à 4,3 mètres d’ici 2200. Ces chiffres montrent des conséquences très inégales selon les territoires.

Mécanismes physiques et différences régionales

Plusieurs mécanismes expliquent cette variabilité spatiale. La gravité change la répartition de l’eau quand les calottes glaciaires fondent, parce que la perte de masse réduit l’attraction gravitationnelle locale. La rotation terrestre perturbe aussi l’équilibre en modifiant légèrement l’axe et la distribution des eaux.

L’ajustement isostatique permet en outre un rebond du socle rocheux (plus rapide sous la calotte de l’Antarctique occidental), ce qui peut retarder la montée des eaux locales en éloignant les terres des eaux océaniques réchauffées.

Ces phénomènes renforcent les différences entre régions de l’Antarctique : l’Antarctique occidental subit des pressions plus immédiates, tandis que l’Antarctique oriental reste plus stable malgré une vulnérabilité accrue dans les scénarios de fortes émissions.