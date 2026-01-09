La fermeture de l’entrepôt de Zalando : un coup de semonce pour l’e-commerce européen

La fermeture annoncée d’un entrepôt géant de Zalando en Allemagne ne relève pas d’un simple choix industriel. Elle révèle une conjoncture économique fragilisée et met en lumière la pression croissante exercée par la concurrence sur le commerce sur internet européen.

Photo of author
Daniel Schmidt
Publié le
Lecture : 2 min
0
E Commerce Chate Environnement
La fermeture de l’entrepôt de Zalando : un coup de semonce pour l’e-commerce européen | RSE Magazine

Le 8 janvier 2026, Zalando a confirmé la fermeture de son centre logistique d’Erfurt, en Allemagne, à l’horizon de fin septembre 2026. À la clé, 2 700 emplois sont menacés. Officiellement, le groupe berlinois évoque une réorganisation de son réseau logistique. Mais, en creux, cette décision illustre une réalité plus large : le commerce sur internet traverse une phase de tension économique marquée, sous l’effet d’une concurrence chinoise qui bouleverse les modèles européens de rentabilité.

Zalando confronté à une conjoncture économique dégradée en Europe

La décision de Zalando s’inscrit dans un environnement économique moins porteur qu’au cours de la décennie précédente. En Allemagne comme dans le reste de l’Europe, la consommation demeure hésitante, sensible aux prix et aux promotions permanentes. Or, dans la mode en ligne, cette pression se traduit directement par une érosion des marges. Les coûts logistiques, énergétiques et salariaux restent élevés, tandis que les clients arbitrent davantage leurs dépenses.

Dans ce contexte, l’entrepôt d’Erfurt, ouvert en 2012 et devenu l’un des plus importants sites logistiques de Zalando, apparaît comme une structure lourde. Il emploie environ 2 700 personnes, soit près d’un sixième des effectifs du groupe, selon les données communiquées par l’entreprise. Maintenir un tel site suppose des investissements constants, alors même que le commerce sur internet impose désormais des délais toujours plus courts et des coûts toujours plus serrés. Ainsi, la fermeture programmée traduit moins un désengagement qu’une tentative de réalignement économique.

Zalando assume ce repositionnement. Le groupe explique vouloir concentrer ses capacités sur un réseau plus resserré, composé à terme de 14 centres logistiques répartis dans 7 pays européens. L’objectif affiché reste ambitieux : maintenir une croissance annuelle comprise entre 5 % et 10 % du volume de marchandises et du chiffre d’affaires, selon le communiqué officiel du 8 janvier 2026. Mais pour y parvenir, l’entreprise reconnaît implicitement que certaines infrastructures ne sont plus compatibles avec la conjoncture actuelle.

La concurrence chinoise, facteur clé de la fragilisation du modèle Zalando

Derrière cette réorganisation, la concurrence chinoise joue un rôle central. Ces acteurs venus de Chine s’appuient sur des volumes massifs, des chaînes d’approvisionnement intégrées et une logistique pensée pour l’expédition rapide de millions de colis. Face à cette dynamique, Zalando se retrouve pris en étau. D’un côté, les consommateurs européens comparent systématiquement les prix et acceptent de moins en moins les écarts. De l’autre, le groupe doit composer avec un cadre réglementaire et social plus exigeant, qui renchérit structurellement ses coûts. Cette asymétrie crée une distorsion concurrentielle durable. Même en optimisant son réseau, Zalando ne peut s’aligner totalement sur des modèles reposant sur des coûts de production et de distribution bien inférieurs.

La fermeture de l’entrepôt d’Erfurt apparaît alors comme un ajustement défensif. Elle vise à réduire les coûts fixes dans un environnement où la guerre des prix devient la norme. Cette logique est d’autant plus visible que Zalando annonce simultanément l’arrêt des opérations de trois entrepôts exploités par des prestataires externes hors d’Allemagne. L’entreprise cherche clairement à préserver sa compétitivité face à une concurrence qui impose ses standards depuis la Chine.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Couv News 2026 01 09t062831.227
Actualité

Glace sur le trottoir : cette solution méconnue agit plus vite que le sel classique

Antakya Fonds Axa Patrimoine
Actualité

World Monuments Watch 2027 : le Fonds AXA pour le Progrès humain en première ligne

​Le Qatar, accueille mais seulement en transit des réfugiés afghans
GouvernanceBonnes pratiques

Abolition de la « kafala » : l’Arabie saoudite dans les pas du Qatar

Tv Set 4308538 1920
Gestion des risquesGouvernanceRSE

Publicité télévisée : pourquoi Lidl dit « stop » ?

Emploi des personnes handicapées : un accueil renforcé
Relations socialesActualitéGouvernanceInitiativesRSE

Les salariés prêts à partir : pourquoi les entreprises doivent agir pour retenir leurs talents

Meta
Philosophie de l'entrepriseGestion des risquesGouvernanceRSE

Propos homophobes et transphobes : la modération de Meta contestée devant la justice

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés