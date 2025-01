La décision de Biden de bloquer définitivement le forage pétrolier offshore suscite la colère de Trump

Joe Biden vient de faire parler de lui avec une décision qui pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire énergétique des États-Unis. En gros, il a décidé de bannir définitivement tout nouveau forage pétrolier et gazier en mer. Grâce à la loi Outer Continental Shelf Lands Act, il veut protéger les côtes Est et Ouest, le Golfe du Mexique oriental et la mer de Béring nord en Alaska. Ça n’a pas manqué de faire réagir Donald Trump, qui promet déjà de revenir sur cette interdiction s’il remet les pieds à la Maison-Blanche.

Que cache vraiment cette décision présidentielle ?

En utilisant la fameuse Section 12(a) de l’Outer Continental Shelf Lands Act, Joe Biden a rendu sa décision béton : plus aucun leasing pour extraire pétrole ou gaz naturel dans ces zones ne sera autorisé. On parle quand même de 625 millions d’acres d’océans américains désormais hors d’atteinte des foreurs. Le président explique que ces forages pourraient causer des dégâts irréparables aux écosystèmes côtiers. Et il insiste sur le fait qu’on peut très bien protéger l’environnement tout en boostant l’économie. Pour renverser ça, ce n’est pas juste une signature qui suffira ; il faudrait probablement que le Congrès change la loi.

Donald Trump monte au créneau

Donald Trump, fidèle à lui-même, n’a pas tardé à monter au créneau. Sur le Hugh Hewitt Show, il a qualifié la décision de « ridicule » et a promis qu’il lèverait immédiatement l’interdiction s’il revenait au pouvoir le 20 janvier prochain. Ce discours s’inscrit dans sa ligne habituelle du « drill, baby, drill », prônant une exploitation intensive des ressources pétrolières nationales.

Pour Trump, cette interdiction complique la transition entre administrations, surtout qu’il mise gros sur le secteur énergétique traditionnel pour relancer l’économie américaine.

Environnement vs économie : qui gagne ?

Biden est clair : préserver ces zones océaniques est crucial pour l’environnement mais aussi pour les économies locales qui dépendent du tourisme côtier et des pêcheries. Selon lui, on n’a pas besoin de choisir entre protéger notre planète et faire croître notre économie. La Maison Blanche met en avant que sous son administration, plus de terres et d’eaux ont été préservées que sous n’importe quel autre président américain.

Le débat autour du forage offshore reste chaud bouillant : d’un côté ceux qui veulent exploiter à fond pour booster l’économie ; de l’autre ceux qui misent sur une conservation stricte pour un avenir durable. Les enjeux sont nombreux et continueront sans doute à animer les discussions politiques aux États-Unis pendant longtemps encore. La grande question reste comment allier développement énergétique et préservation écologique face aux défis climatiques actuels ?

